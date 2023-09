Hokejisté Banes Motoru České Budějovice prohráli v úvodním utkání letošní Tipsport extraligy v Praze na Spartě 2:5. V neděli Zítra je čeká domácí premiéra s Olomoucí (17).

V prvním kole nové extraligové sezony Sparta doma hostila České Budějovice. | Foto: CPA

Hosté se museli na úvod sezony obejít bez zraněných obránců Vráblíka se Štichem, alespoň na levém křídle čtvrté formace naskočil uzdravený útočník Pech.

Úvodní třetina patřila domácím, na střely na branku ji vyhráli 13:4 a na góly 1:0. Sparta se rozjížděla pomalu a narážela na výborného Hrachovinu v brance soupeře. V největší příležitosti ho nepřekonal Sobotka.

Tlak Pražanů ale postupně sílil a v 15. minutě se při vyloučení Valského dočkali. Po střele Kempného od modré na brankovišti posunul Lajunen šikovně kotouč do strany Řepíkovi a domácí kapitán neměl problém trefit odkrytou branku – 1:0.

Motor se větší příležitosti dočkal až těsně před první sirénou. Rovněž v početní výhodě však Pech branku Jihočecha Jakuba Kováře těsně minul.

Do druhé části vstoupili Jihočeši odvážněji. F. Přikryl ve 23. min. šťastně po střele Kubíka vyrovnal, ale radost trvala jen 41 vteřin, protože Forman bombou k tyči zajistil Spartě podruhé v utkání vedení.

Podobná situace se opakovala o deset minut později. Hned po buly se trefil přesně do růžku Ordoš, ale Kousal okamžitě po minutě a půl kontroval, když nachytal Hrachovinu z těžkého úhlu – 3:2. Řepíkova dorážka Sobotkovy střely pak navíc zajistila domácím dvoubrankové vedení.

Na přelomu druhé a třetí třetiny promarnili hosté přesilovku pět na tři, což utlumilo jejich naděje. A ty definitivně vyhasly, když Toman při vlastní přesilovce vyrobil chybu v rozehrávce a a Lajunen své sólo nadvakrát se štěstím zakončil – 5:2.

Domácí Sobotka a Kestner pak ještě nastřelili tyč a tím byl účet zápasu uzavřen.

Branky a nahrávky: 15. Řepík (Lajunen, Kempný), 24. Forman (Moravčík, Hauser), 34. P. Kousal (Horák), 36. Řepík (Sobotka, Chlapík), 49. Lajunen – 23. F. Přikryl (Kubík, Hovorka), 33. Ordoš (F. Přikryl). Vyloučení: 4:3, využití: 1:0, v oslabení: 1:0. Rozhodčí: Jaroš, Šindel – Špůr, Klouček. Diváci: 9872.

Sparta: Jak. Kovář – Moravčík, Krejčík, Mozík, Kempný, Irving, Němeček, Mikliš – Řepík, Sobotka, Chlapík – Kestner, Horák, P. Kousal – Hauser, Lajunen, Buchtele – Konečný, Najman, Forman. Trenéři Gross a Hořava.

Motor: Hrachovina – Pýcha, Gulaši, Hovorka, M. Doudera, Krutil, Štencel – Kubík, F. Přikryl, Ordoš – Chlubna, Toman, M. Beránek – Gulaš, Harris, Simon – Valský, M. Hanzl, Pech. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Hlasy trenérů - Pavel Gross (Sparta): "Odehráli jsme solidní první třetinu. Byla tam trošku nervozita, ale to je při prvním domácím utkání normální. Ve druhé části nám utekla desetiminutovka, kdy nám soupeř odjížděl do přečíslení. Dvakrát jsme dali gól v momentu, kdy jsme to potřebovali. Klíčový moment přišel při přesilovce soupeře pět na tři, kdy jsme neinkasovali. Sami jsme pak dali gól v oslabení, což definitivně rozhodlo. Ale rozhodně to nebyl jednoduchý zápas."

Ladislav Čihák (Motor): "Narazili jsme na v mých očích nejlepší tým extraligy. Sparta byla v první třetině jasně lepší na puku, přehrávala nás v osobních a stav 1:0 byl pro nás ještě milosrdný. Ve druhé třetině jsme se zlepšili, drželi jsme se více na kotouči. Dokázali jsme se dvakrát dostat do zápasu, ale hned jsme rychle inkasovali. Nesehráli jsme dobře přesilovku pět na tři a při naší početní výhodě jsme pak inkasovali. Nepodali jsme výkon, který by měl nějakou tvář. Sparta byla lepší."