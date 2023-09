Již v pátek vstoupí hokejisté Banes Motoru těžkým zápasem v Praze na Spartě (18:30) do nového ročníku Tipsport extraligy. Hodně budou spoléhat na čtyřnásobného mistra republiky obránce Milana Douderu (30 let), jenž přišel před sezonou z Třince.

Nová posila Motoru obránce Milan Doudera. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Jste dobře připraveni na vstup do extraligy?

Věřím, že ano. Příprava byla dlouhá a už se všichni těšíme, až to konečně vypukne. Přátelské zápasy nám ukázaly, že jsme na dobré cestě. Budeme to nadále pilovat a zlepšovat se. Myslím, že jsme na extraligu dobře nastaveni, chytneme začátek a dobře odstartujeme.

V přípravných zápasech jste čtyřikrát vyhráli a pětkrát odešli poraženi, ale většinou po slušných výkonech. Co vám tyto duely napověděly?

Řekl bych, že to z naší strany nebylo špatné. Kolikrát jsme hráli dobrý zápas, ale výsledek bohužel nevyšel. Tak to ale někdy je. Důležité pro nás bylo, že se v nich objevovaly věci, které trénujeme. Každým utkáním to bylo lepší a lepší, pořád jsme to zdokonalovali. Dobře jsme potrénovali a myslím, že jsme na extraligu připraveni. Teď už bude jen na nás, jak to v soutěži prodáme.

V přípravě jste narazili na silné protivníky, což v minulosti nebývalo vždycky zvykem. Prověřili vás pořádně, i když jste některé zápasy prohráli?

Určitě. V přípravě se na výsledky tolik nekouká. Důležité bylo, že jsme měli porovnání s mezinárodní úrovní a okusili jiný styl hokeje. Občas to bylo rychlejší než v některých zápasech extraligy. Porovnali jsme se s jinými systémy hry, které se praktikují v zahraničí. I když jsme některá utkání prohráli, tak z toho můžeme jenom těžit. Měli jsme pasáže, kdy jsme hráli výborně. To si musíme přenést i do ligy.

Banes Motor má rekordní rozpočet, chce postoupit do play off a hrát hezký hokej

Ve sledovaném hodnocení plus/minus jste zakončil přípravu jako druhý nejlepší hráč týmu na +5. I když v přípravě o tolik nešlo, potěšila vás tato statistika?

Důležité je, aby se dařilo týmu a vyhrávalo. To vždycky. Když se daří, tak se to pak promítá i do individuálních statistik. Je úplně jedno, kdo udělá kolik bodů. Hlavně, abychom se drželi v plusových číslech. Tím pádem bychom se drželi i nahoře v tabulce. To je přímá úměra.

Je vaše úloha v Motoru o něco ofenzivnější, než bývala dlouhé roky v Třinci?

O něco ano. Základ je samozřejmě defenziva a nedostávat góly. Určitě ale budu chtít klukům vepředu pomoci a usnadnit jim práci. Hrajeme hokej, ve kterém pět lidí brání a pět lidí útočí. Určitě se budou snažit beci pomáhat útočníkům a oni zase obráncům.

Je to i větší zábava, když si člověk víc zaútočí?

Jasně, ale pořád to má své meze a řád. Není to nějaký hurá hokej, že by si každý jezdil, kde chce. Jsou jasně daná pravidla.

Začínáte v pátek v Praze na Spartě. Jak vnímáte takhle těžký los?

Co mám zkušenosti, tak první zápas bývá hodně nervózní. Je to start soutěže. Paradoxně nám může trošku pomoci, že začínáme právě na Spartě. Jsme dobře nachystaní a z týmu mám dobrý pocit. Doufám, že to prodáme i v pátek v Praze a uděláme nějaký dobrý výsledek.

Vám se s Třincem na Spartu vždycky celkem dařilo.

To byly trošku jiné časy. Mezi Třincem a Spartou byla velká rivalita a v posledních letech jsme ji vyřadili z play off. Zápasy měly náboj. Sparta je ale velice kvalitní tým, který nemá víceméně žádné slabiny. Budeme se snažit ji přehrát naším nasazením a chutí. Určitě jedeme do Prahy pro nějaké body.