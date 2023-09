Letošní extraligovou premiéru mají hokejisté Banes Motoru České Budějovice za sebou. V Praze na Spartě podlehli jednomu z dvou největších favoritů soutěže 2:5 a už se chystají na nedělní první domácí zápas, ve kterém přivítají v Budvar aréně od 17 hodin Olomouc.

Početná skupina českobudějovický fanoušků na utkání Motoru na Spartě. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Sparta ve své hale před téměř deseti tisíci diváky potvrdila velkou kvalitu, což uznal i trenér Jihočechů Ladislav Čihák. „Narazili jsme na soupeře, který je v mých očích nejlepší v extralize,“ přikývne.

Hlavně v úvodním dějství měli Pražané výrazně navrch. „Do první třetiny jsme nevstoupili dobře, Sparta byla jasně lepší na puku, my jsme nevyhrávali vhazování a souboje. Jasně nás přestřílela a stav 1:0 byl pro nás ještě milostivý,“ uznal kouč. „Ve druhé třetině jsme se trošičku zlepšili, hlavně útočníci zlepšili pohyb a začali jsme hrát více na puku. Dokázali jsme se do zápasu vrátit, ale dvakrát jsme hned inkasovali, což je pak hodně složité,“ vrátil se k průběhu utkání.

Soupeř byl lepší, Banes Motor na úvod extraligové sezony prohrál na Spartě

Zápas se definitivně lámal na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy Motor promarnil přesilovku pět na tři. „Nesehráli jsme ji dobře a v naší přesilovce jsme pak hned dostali gól. Zápas nám nesedl, nepovedl se. Nepodali jsme sebevědomý výkon, který by měl mít nějakou tvář,“ nebyl náročný trenér spokojen s výkonem ani výsledkem.

To domácímu lodivodovi Pavlu Grossovi jeho extraligová premiéra na střídačce Sparty vyšla. „Odehráli jsme velice solidní první třetinu, kdy jsme se hodně drželi na puku. Ve druhé jsme trochu vypadli z konceptu a soupeř nám několikrát odjel do přečíslení. Dvakrát jsme dali gól přesně v době, kdy jsme to potřebovali. Důležité bylo, že jsme za stavu 4:2 ubránili dvojnásobnou přesilovku Budějovic. Krátce poté jsme dali gól ve vlastním oslabení, který definitivně rozhodl. Nebylo to ale jednoduché utkání,“ zhodnotil vítězný vstup svého týmu do sezony.