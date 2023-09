Hokejisté Banes Motoru otočili průběh zápasu, vyhráli v šestém kole Tipsport extraligy nad Vítkovicemi 2:1 a nadále si drží domácí neporazitelnost. Již v neděli čeká Jihočechy další zápas v Mladé Boleslavi (15:30).

Obránce Pavel Pýcha v souboji s vítkovickým Peterem Kriegerem. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Do domácí sestavy se vrátili uzdravení Vráblík s Beránkem, mimo hru tak zůstávají už jen Štich a Hanzl. Prohodili se centři prvních dvou formací, takže Pech hrál opět po čase s Gulašem.

Vyrovnaná úvodní třetina nepřinesla žádný gól a ani moc šancí na obou stranách. Hosté byli o něco nebezpečnější, v jejich největší příležitosti se ocitl po zaváhání Chlubny a přečíslení dva na jednoho Claireaux, na Hrachovinu však nevyzrál.

Motor pálil častěji, nebezpečná byla především bomba Harrise, ale také Klimeš na druhé straně držel čisté konto. Jihočeši tak zakončili svou čtvrtou třetinu v řadě bez vstřelené branky.

„Nebyla to z naší strany špatná třetina. Jenom se musíme vyvarovat přečíslení, do kterých se nám soupeř dvakrát nebo třikrát dostal. Důležité bude lépe hospodařit s pukem a více si dovolit,“ zhodnotil úvodní dějství sportovní manažer Motoru Jiří Novotný.

Jenže do druhého dějství vstoupil lépe soupeř. Oslabení při vyloučení Pýchy ještě domácí zvládli, ale po návratu elitního beka do hry inkasovali, když se z prostoru mezi kruhy trefil z voleje přesně do horního růžku Bukarts – 0:1.

Tlak Vítkovic pokračoval v další přesilovce, Muellerovi a Bukartsovi sebral jisté góly skvělými zákroky Hrachovina, americký snajpr navíc nastřelil tyč. V závěru třetiny pak ještě démon v domácí kleci vyčapal i Fridricha.

„Musíme zlepšit úplně všechno, bojovností a nasazením. Jinak to nepůjde. A nebát se hrát,“ kroutil Novotný nevěřícně hlavou po druhé třetině.

Do závěrečného dějství vstoupil jeho tým skutečně s větším úsilím a ve 47. min. se jim také podařilo vyrovnat skóre. Po akci důrazného Ordoše a se kotouč odrazil do sítě od Harrisovy brusle.

Za vyrovnaného stavu se po kiksu Hovorky ocitl tváří v tvář Hrachovinovi ostrostřelec Mueller, ale neuspěl a uhodilo na druhé straně. V přesilovce našel kapitán Gulaš Kubíka a ten přesnou střelou z první dostal poprvé v utkání Jihočechy do vedení.

Tři minuty před koncem byl vyloučen hostující Grman, což otupilo případný nápor soupeře. A v samotném závěru už si Jihočeši cenné tři body pohlídali.

Branky a nahrávky: 47. Harris (Ordoš), 53. Kubík (Gulaš, Pýcha) – 26. Bukarts (Chlán, Claireaux). Vyloučení: 5:4, využití: 1:0. Rozhodčí: Pražák, L. Květoň – Zýka, Hynek. Diváci: 5704.

Motor: Hrachovina – Pýcha, Gulaši, Hovorka, Doudera, Vráblík, Štencel – Kubík, Harris, Ordoš – Gulaš, Pech, Simon – Valský, F. Přikryl, Beránek – Koláček, Vopelka, Chlubna, od 42 navíc Toman. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Vítkovice: Klimeš – Raskob, Percy, Grman, J. Mikuš, L. Kovář, Gewiese, Stehlík – Mueller, Krieger, Bukarts – Lakatoš, Chlán, J. Káňa – Fridrich, Claireaux, Dej – Krejsa, M. Přibyl, Lednický. Trenéři Holaň a Philipp.

Hlasy trenérů – Jiří Hanzlík (Motor): „Dvě třetiny z naší strany nebyly ideální, na našich hokejkách byla nervozita a v utkání nás udržel skvělými zákroky gólman Hrachovina. Ve třetí třetině jsme výrazně zlepšili pohyb a celkově byl náš hokej lepší. Po boji jsme šťastně vyhráli, ale i takové body se počítají.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Těžký a vyrovnaný zápas. Byl to boj do poslední minuty. Hráli jsme tvrdě a nepříjemně, šli jsme do vedení, ale mrzí mě nevyužité přesilovky a neproměněné obrovské šance ve druhé třetině. Takové musí útočníci formátu, jak máme, využít. Ve třetí třetině jsme doplatili na špatnou disciplínu. Udělali jsme tři zbytečné fauly a jeden byl potrestán.“