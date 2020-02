Nebyl to ale v Havířově lehký zápas a urputného soupeře Jihočeši zlomili až v závěrečné třetině. „Nevyšel nám start do utkání. Měli jsme dlouhá střídání, nechytili jsme od začátku rytmus zápasu. Soupeř naopak hráče rychle protočil, využil přesilovku a dostal se do vedení,“ vrací se k duelu asistent trenéra Prospala Aleš Totter.

První třetinu hosté prohráli 0:1. „Jen pomalu jsme se dostávali do hry. Nebylo to z naší strany ono,“ připustí. „Soupeř hrál hodně organizovaně a byl aktivní.“

Vyrovnat se českobudějovickému týmu povedlo až ve druhé třetině. „Dali jsme gól v oslabení, hra se vyrovnala a postupně jsme byli lepší. Do třetí třetiny jsme dobře vstoupili a zápas rozhodli. Jenom škoda zbytečných vyloučení, která zápas v závěru zdramatizovala,“ všiml si.

Havířov je velice nepříjemný protivník, Motor se pokaždé musel na výhru hodně nadřít, ale neztratil s ním v letošní sezoně v šesti odehraných duelech ani bod. „Jednoduché to znovu nebylo. Museli jsme se dostat do zápasu a zabojovat. Před play off to pro nás byla dobrá prověrka,“ chválí si Totter.

V závěru se domácí neodhodlali ani k power play. „Trošku nás to překvapilo,“ připustí asistent. „Hráli přesilovku a pětatřicet vteřin před koncem se vhazovalo v našem obranném pásmu. Čekali jsme, že gólmana odvolají,“ přikývne.

Paradoxem zápasu bylo, že Motor otočil skóre dvěma góly ve vlastním oslabení. „Je fakt, že góly v oslabení dáváme. Ale dva za zápas, to jen málokdy,“ usměje se Totter. „Byli jsme i v oslabení aktivní a dobře jsme se pohybovali. Díky tomu jsme se dostali do šancí. Měli jsme v oslabení ještě další dvě, které jsme nevyužili. Ale nemůžeme chtít všechno. Každopádně byli kluci odměněni za svou aktivitu. Soupeř byl možná trochu méně koncentrován. Na ledě měl o jednoho hráče navíc a asi měl pocit, že se mu nemůže nic stát,“ okomentoval dvě branky svého týmu při početní nevýhodě.

Ve třetí třetině došlo k bitce, ve které americký bek v českobudějovických barvách Conor Allen několika údery umravnil domácího Kotalu. „Nebyl to nijak přehnaně tvrdý nebo nečistý zápas. Spíše to byla reakce na některé necitlivé výroky ze strany rozhodčích. Conor zápasy hodně prožívá, tak bitku také vítězně dokončil,“ vysvětluje.

Alen ale shodil rukavice a kromě trestu do konce utkání dostal také trest ve hře. „Čeká ho disciplinární řízení. Překročil počet vyšších trestů, takže minimálně jeden zápas bude stát. Uvidíme, jak celou situaci vyhodnotí rozhodčí. Ale čekáme, že dostane tak kolem tří utkání. Ale je dobře, že si to odkroutí teď, než aby si trest přenesl do play off a chyběl nám.“

V brance dostal podruhé příležitost Adam Brízgala a vedl si velmi dobře. „Stejně jako doma se Vsetínem dostal jenom dva góly při přesilovce soupeře. Při hře pět na pět ještě neinkasoval. Ukazuje, proč je tady,“ chválí trenér gólmana, který rozšířil kádr pro závěr sezony.

Podobně jako v pondělí v Porubě, ani v Havířově na zápas nedorazila zrovna početná návštěva. Nepřišlo ani tisíc diváků. „V Havířově už se asi diváci chystají na play off. Uvidíme, kolik lidí na nás přijde v sobotu v Přerově,“ přemítá Totter.

Havířovský kouč Jiří Režnar byl zklamán, že jeho celek proti favoritovi opět nedosáhl alespoň na nějaký bodový zisk. „První dvě třetiny jsme hráli výborně. Zaskočili jsme soupeře forčekinkem, měl s tím velké problémy. Škoda, že jsme nevyužili ještě dvě situace, kdy jsme šli sami na bránu. Mohlo to být zase ještě jiné. Pak přišly naše chyby při vlastní přesilovce a poté další góly soupeře. Chtěli jsme to ještě i proti tak silnému soupeři zvrátit, ale nepodařilo se,“ litoval.