České Budějovice – Premiérový zápas nové sezony je tady. Náročnou letní tréninkovou dřinu si hokejisté prvoligového ČEZ Motoru ve čtvrtek poprvé zpestří také přátelským utkáním. Na plzeňském ledě budou hostem extraligové Škodovky. Začátek zápasu je v 17.30.

Hokejisté ČEZ Motoru jsou v plné přípravě. | Foto: Denék/ Jaroslav Sýbek

Celkem si na léto českobudějovičtí hokejisté naplánovali dvanáct utkání. Třikrát si zahrají s extraligovými soupeři, dvakrát nastoupí proti od letoška prvoligovému Kladnu, nebude chybět ani mezinárodní konfrontace v německém Deggendorfu a šest duelů mužstvo odehraje v Regionálním poháru, kde se bude utkávat s prvoligovými celky. „Dvanáct zápasů je pro přípravné období tak akorát," shodují se trenéři.



Hned na úvod sezony to bude v Plzni pořádný křest ohněm, protože Západočeši patří v posledních letech k absolutní špičce české extraligy. „Jsme ve druhé nejvyšší soutěže a nemůžeme si tak nějak moc vybírat, kdy a s kým budeme hrát. Jsme rádi, že nám na přátelský zápas některé extraligové týmy kývly," vysvětluje asistent trenéra a sportovní ředitel klubu v jedné osobě Radek Bělohlav.



„Raději si s námi zahrají hned ty první zápasy než někdy ke konci přípravy, protože to hrají různé poháry a jezdí na zájezdy do zahraničí. Také my potom máme svůj pohár. Jiné termíny pro zápas s extraligovými týmy tak prakticky nepřipadaly v úvahu," vysvětluje Bělohlav, proč má jeho tým tak těžkého soupeře hned na úvod sezony.



Plzeňští jsou na ledě stejně jako Motor od minulého pondělka. Navíc už stihli odehrát jeden zápas, když na ledě prvoligového Havlíčkova Brodu vyhráli 3:1. „Myslím si, že proti nám bude Plzeň hrát v trochu jiné sestavě než v Brodu, takže pro většinu hráčů to bude také první letošní zápas," myslí si.



Trenéři dnes nemohou stále ještě počítat se zraněným obráncem Křížem a nově je mimo hru také nemocný útočník Kuchejda. „Má nějakou střevní chřipku. Ten také určitě nepojede," přikývne.



K dispozici nebude rovněž dvojice mladých reprezentantů Luboš Rob a Radek Prokeš, kteří jsou na akcích národního týmu do dvaceti let. „Proto s námi trénuje junior Bílek. Jinak jsou všichni zdrávi," konstatuje Bělohlav.



Pro úvodní zápasy sezony platí dohoda, že dva gólmani odchytají vždy utkání napůl. „To platí skutečně jen pro nějaké první tři nebo čtyři zápasy. Pak už gólmani budou chytat vždy celé zápasy," doplňuje Bělohlav.



Přestože se jedná o přípravné období, rozhodně chtějí Jihočeši na ledě favorizovaného soupeře uspět. „Samozřejmě budeme hlavně sledovat výkony našich hráčů, ale vždycky jde také o výsledek. To je jasné," zdůrazní Radek Bělohlav.

Na testech jsou v klubu slovenští mladí obránci bratři David a Jakub Bajaníkové. „Jsou na ně výborné reference. Starší David je ročník narození 1993, hrál na mistrovství světa dvacítek a v extralize loni odehrál v Žilině čtyřicet osm zápasů. Mladší Jakub je ročník 1996 a toho vyzkouší juniorka. Oba jsou to praváci a mají velmi dobré fyzické parametry. Pokud na zkoušce uspějí, tak bychom o ně určitě měli zájem," protože beků je obecně strašně málo," tvrdí provozní ředitel klubu Petr Sailer.