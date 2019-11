Přestože Motor suverénně vede tabulku první Chance ligy a byl vysokým favoritem zápasu, vítězství se nerodilo vůbec lehce. Farma extraligového Liberce dokázala nad českobudějovickým týmem vyhrát v prvním vzájemném utkání na svém ledě a pořádně kousala i v Budvar aréně. Na střely na branku vyhrál hostující tým 31:24 a nebývá zrovna častým jevem, aby někdo mužstvo s velkým M na prsou v jeho svatostánku přestřílel.

Ale tři body zůstaly doma, což je to hlavní. „Kluci se vezou na vítězné vlně, i když si nemyslím, že bychom tentokrát odehráli až tak dobré utkání. Nemám pocit, že by nám ublížila ta o něco delší pauza mezi zápasy,“ uvedl na pozápasové tiskovce trenér vítězů Václav Prospal.

Výhra ho samozřejmě potěšila, ale ocenil i výkon soupeře. Parta mladíků usměrňovaná zkušeným Radkem Dudou podala skutečně velmi sympatický výkon. „Benátky do toho šly, snažily se a bruslily. Nám to dělalo problémy a těžko jsme se přes ně dostávaly,“ připustil.

Hosté šli do vedení a Jihočechy stálo hodně sil, aby skóre otočili na svou stranu. „A když jsme konečně ucukli na 3:1, tak se soupeř hned při dalším střídání vrátil do zápasu. Hosté to nezabalili a udělali nám to těžší. Jsem rád, že už to máme za sebou, protože se nám proti Benátkám nehraje vůbec dobře. Bojují, šlapou do toho, jsou to mladí kluci, kteří dobře bruslí. Těší mě, že jsme to zvládli,“ odfoukl si Prospal.

Hostující asistent trenéra Antonín Nečas přes porážku zklamán nebyl, ale nula na bodovém kontě ho mrzela. „Bylo to kvalitní utkání s favoritem soutěže. Zase jsme neodehráli špatný zápas. Poslední dobou hráváme dobré duely, ale bohužel nebodujeme,“ skutečně hodně stručně zhodnotil zápas.

Devátou tříbodovou výhrou v řadě Motor překonal klubový rekord. V sezoně 2015 – 16 mužstvo také devětkrát za sebou zvítězilo, ale v Litoměřicích to bylo jen za dva body po výhře na samostatné nájezdy.

V sobotu odpoledne v Praze v Edenu budou mít Prospal boys ideální příležitost připojit na vítěznou šňůru rekordní desátý korálek.