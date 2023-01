Hokejový zápas 35. kola extraligy se musel obejít bez útočníka Michala Vondrky. Hokejista, který se narodil 17. května 1982 naskočil v této sezoně do jednoho zápasu. Pak mu oteklo koleno a putoval na marodku. Podle tréninků, do kterých s týmem zasahuje na ledě už plnohodnotně, se zdá, že jeho druhý návrat se blíží.

V roce 2001 byl Vondrka v pátém kole draftován do NHL klubem Buffalo Sabres jako 155. hráč v pořadí. Českobudějovický odchovanec přestoupil v průběhu sezony 2003/2004 do Slavie Praha, v jejímž dresu se stal v sezoně 2007/2008 mistrem. Teď by rád bojoval o body v dresu mateřského Motoru.

Co tomu říkají fanoušci? "Hodil by se." Už aby začal, moc ho potřebujeme." "Mižu? Těšíme se na něj." Motor má před sebou další těžké zápasy. V neděli cestuje do Liberce. Pak přijdou dva domácí duely. V pátek s Karlovými Vary a v neděli s Kladnem. Bude u toho i Michal Vondrka?