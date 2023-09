Fandění na fotbalových a hokejových stadionech se liší. „Na zimáku je to trochu okleštěné. Často hraje muzika a hra je dost rozkouskovaná. Více se také reaguje na vývoj zápasu. Jestli se hraje přesilovka, nebo se mužstvo zrovna brání,“ popisuje.

Na fotbale je to trochu jiné. „Určitě uvolněnější,“ zdůrazní. „Hra plyne a je možné více fandit a řvát chorály. Ale i fandění jde s dobou. Modernizuje se po celé republice na fotbale i hokeji. Opouští se od klasických pokřiků fanoušků Hoši bojovat a podobně, ale začínají převažovat právě chorály,“ všiml si.

Fanouškovská základna na Motoru svým počtem výrazně převyšuje tu na Dynamu. „Motor je na tom lépe proti většině českých klubů. I díky tomu, že tam kotel tvoří dvě skupiny Fanklub a Motoráci. Na Dynamu se s tím potýkají, co tam chodím. Je to taková sinusoida. Na pár zápasů to vyletí a kotel je docela plný, ale pak to jde zase dolů. Ale nikdy až tak, aby to bylo při utkání úplně mrtvé,“ zdůrazní. „Pravidelně slušně zaplněný prostor pro domácí fanoušky ale bohužel není,“ dodá.

Rozdíl je i v počtu bubeníků na zápasech. Zatímco na hokeji bývají pod Černou věží většinou čtyři, na fotbale jeden. „A bohatě to stačí,“ namítne Pecha. „Čtyři bubny jsou až zbytečné. Nemusí se dělat až takový rachot. Spíše jde o to, aby lidi křičeli a fandili,“ vysvětlí.

Výrazně početněji bývají ze strany fanoušků Motoru obsazené také výjezdy na venkovní zápasy. „Největší boom panoval poté, co odešla extraliga do Hradce Králové a vznikl obnovený Motor. Hrála se první liga a nebyl problém vypravit autobusový zájezd klidně třikrát v týdnu,“ vzpomíná. „Teď už to trochu opadlo, ale pořád jezdí i na venkovní zápasy dost fanoušků. Na fotbale to takové není. Povede se to párkrát za sezonu. Letos byli kluci ve větším počtu třeba v Hradci, kde se otevíral nový stadion.“

Žádné velké přátelství se prý mezi fanoušky jednotlivých klubů nenosí. „To je věc fanklubů. Přímo mezi fanoušky nic takového nefunguje,“ potvrdí a odmítne možnost, že by se příznivci Motoru nebo Dynama účastnili bitek mimo stadiony, které bývají mezi fotbalovými fanoušky populární. „Motor ani Dynamo nemají žádnou chuligánskou frakci,“ usměje se.

Problémem prý nebývají ani termínové kolize, když se potkají ve stejný den i čas zápasy obou populárních klubů. „Hlavně už k tomu dlouho nedošlo. Pokud už to někdy hrozilo, tak se fotbal posunul na třetí hodinu. Kdyby k souběhu přece jen došlo, tak by samozřejmě víc lidí bylo na hokeji. Ale kotle Dynama a Motoru se z pětadevadesáti procent neprolínají. Jsou to většinou úplně jiní lidé,“ vysvětlí.