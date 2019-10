Do hostující branky se vrátil Klouček a podal bezchybný výkon. Ve vítězné sestavě z utkání se Sokolovem pak pouze nahradil mladého obránce Svacha zkušený Vydarený.

Motor do utkání výborně vstoupil. Už ve druhé minutě otevřel skóre tvrdou střelou od modré obránce Lytvynov a o čtyři minuty později potvrdil přesnou dorážkou střelecký apetit z posledních zápasů Endál.

To bylo přesně to, co svěřenci trenéra Prospala potřebovali. Po změně stran kontrolovali průběh zápasu a navíc přidali třetí branku. Po Přikrylově přesné přihrávce překonal Štůralu Doležal. V závěrečném dějství už si v naprosté pohodě hrající hosté jenom udělali radost dalšími góly. Po rychlém průniku po křídle skóroval Karabáček a už na 0:5 zvyšoval Šimánek.

Branky a nahrávky: 2. Lytvynov (Pavel, Prokeš), 6. Endál, 38. Z. Doležal (R. Přikryl, Pavel), 42. Karabáček (Klouček), 48. Šimánek (Babka). Vyloučení: 2:3, bez využití. Rozhodčí: Dědek, Fiala – Kleprlík, Zedník.

ČEZ Motor: Klouček – Suchánek, Vydarený, Plášil, Pýcha, Pavel, Lytvynov – Holec, Venkrbec, Christov – Zd. Doležal, R. Přikryl, M. Novák – Babka, Šimánek, Beránek – J. Veselý, Prokeš, Karabáček – Endál. Trenéři Prospal a Totter.