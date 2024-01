Důležité dva body za domácí vítězství 3:2 v prodloužení nad Hradcem Králové urvali, ale vyhráno ještě zdaleka nemají. Hokejoví junioři Banes Motoru České Budějovice zůstávají ve skupině o účast v extraligovém play off na posledním osmém místě a stále jim reálně hrozí sestup.

Junioři Banes Motoru udolali Hradec Králové 3:2 v prodloužení. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Situace českobudějovické juniorky není zrovna růžová. Poslední celek extraligy totiž čeká přímý sestup o patro níž. Mladí Jihočeši zůstávají právě na poslední sestupové příčce, na sedmý Litvínov ztrácejí tři body. Do konce nadstavbové skupiny jim zbývá ještě deset zápasů, plus závěrečná část o záchranu, kde si to poslední čtyřka rozdá dvoukolově s tím, že body z předcházejících zápasů zůstávají započteny.

Proti Hradci Králové Motor nebyl lepší, ale především houževnatostí a bojovností si došel pro výhru v prodloužení. „Jsme rádi, že máme alespoň dva body. Škoda, že nejsou tři, protože zápas k tomu směřoval. Přišli jsme o vedení po naších individuální chybě, když jsme ztratili puk ve středním pásmu,“ posteskl si trenér David Vrbata. „Kluky ale musíme pochválit, protože od začátku makali a šli si za vítězstvím,“ dodal. „Musíme bodovat. Není na co čekat. Každý bod je pro nás dobrý.“

Návrat Lukáše Pecha do extraligy se rychle blíží. Snad na to budu mít, doufá

Velmi dobrý výkon podal Matyáš Mařík v brance vítězů. „Měl několik zákroků, kdy tým výrazně podržel. Šance jsme měli i my, bohužel jsme je neproměnili.“

Vrbata spolu se Zdeňkem Kutlákem převzali mužstvo v době, kdy bylo hodně dole, a povedlo se jim ho nastartovat. „Udělali jsme nějaké body, tak se to snad povedlo. Jsme rádi, že jsme do toho dali něco nového a kluci tomu věří. Na nějaké hodnocení ale bude čas až po sezoně. Snad s úspěšným koncem,“ nechce předbíhat.

Motor ČB – Hradec Králové 3:2 v prodloužení (0:0, 1:1, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 34. Tomas (Hoch, Bystřický), 43. Pitel (Kusak, Willmann), 62. Humeník (Tomas, Willmann) – 25. Beneš, 53. Aschenbrenner (Hrdlička). Vyloučení: 4:2, využití: 0:1. Rozhodčí: Micka, Valda – Dědek, Tuháček. Diváci: 82. Střely na branku: 32:45.