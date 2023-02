Poslední zápas v Karlových Varech jste prohráli jednoznačně 1:5 a utkání se vám ani po herní stránce vůbec nepodařilo. Jeho první polovinu jste absolvoval jako hráč. Jak se vám zápas jevil přímo na ledě? Měli jsme velmi dobré první střídání, kdy jsme byli blízko gólu. Pak už to z naší strany nebylo dobré a výsledek hovoří za vše. Byl to zápas blbec. Samozřejmě nejsme v pohodě, naopak Vary už měly zajištěný postup do předkola play off. Za výkon, jaký jsme tam podali, jsme si určitě nezasloužili vyhrát. K utkání jsme se vrátili, ale hlavně už chceme klukům nastavit hlavy na páteční nejdůležitější zápas sezony s Kladnem.

Nechyběla vám ve Varech od vašeho týmu větší bojovnost a touha porvat se o mimořádně důležité body?

Stoprocentně. Jde nám o hodně a nasazení musí být úplně někde jinde, než jsme ukázali. To je jasné.

V polovině zápasu jste odstoupil ze hry. Co se přihodilo?

Mám chronický problém s hamstringem, který se mi teď přesunul až do třísla. Cítil jsem to už v první třetině a ozývalo se to také při trénincích po zápase s Libercem. Chtěl jsem klukům pomoci, ale do druhé třetiny už jsem hrál s bolestmi. Nemohl jsem se pořádně odrazit a už to bylo o ničem.

V Karlových Varech jste definitivně uzavřel svou hráčskou kariéru?

Stoprocentně. Kdyby neonemocněl Lukáš Pech, tak bych na led nešel. Pokud by se zranil některý z křídelníků, tak bych se v zápase neukázal. Nejde o to, jestli jsem předtím trénoval. Bylo to moje rozhodnutí, abych pomohl alespoň doma s Libercem, protože jsem doufal, že Pecháček už ve Varech bude k dispozici. Původně jsem šel jen na ten jeden zápas.

Po propadáku v Karlových Varech čeká Motor v pátek doma s Kladnem zápas roku

Litujete, že jste se ještě jednou vrátil do hry?

Jediná věc mě mrzela, že to trošku vrhalo stín na klub. Lidi mi říkali, jestli to mám zapotřebí. Co říkají na mou adresu, to je mi absolutně jedno. Bylo to moje rozhodnutí a nikdo mě do něj nenutil. Ale už je to z mé strany uzavřená kapitola. Chtěl jsem pomoci, v utkání s Libercem jsem na ledě nechal všechno, ale stejně jsme žádný bod nezískali. Teď už se soustředím jenom na to, v čem mohu být dobrý. Závěr sezony s Motorem je pro mě to absolutně nejdůležitější.

Teď už jste zase zpátky jenom trenér a manažer. Co s týmem uděláte, aby v tak důležitém utkání, které vás čeká s Kladnem, byl jeho výkon o hodně lepší než v neděli ve Varech?

Výkon musí být o hodně lepší. To je naprosto jasné. My jako trenérský štáb se budeme snažit dát mužstvu co nejlepší servis. A to samé budeme požadovat od kluků. Víme, že od prvního do posledního hráče to musí být soustředěný výkon. Každý má svou roli, kterou si musí splnit. A je jedno, jestli půjde na jedno střídání, nebo třeba na padesát. O důležitosti takového utkání snad ani nemusíme mluvit. Od všech čekáme, že podají takový výkon, aby se pak v klidu mohli podívat do zrcadla a říct si, že víc na ledě nechat nemohli. Musíme hrát trpělivě, zodpovědně, padat po hubě a blokovat střely. Nejezdit v obloucích, ale brzdit. O tom hokej je a vítězné týmy to dělají. Jako Třinec v poslední době, který neměl největší hvězdy, ale dělal právě tyto maličkosti, které vytvářely výborný celek. Jsem přesvědčený, že pokud tyto jednoduché věci budeme dělat, tak s tím, jak máme složený tým, utkání zvládneme.

Klíčový hráč Lukáš Pech už zase trénuje, což je pro vás ta nejpozitivnější zpráva?

Určitě. Takových hráčů jako je Lukáš, moc v extralize po ledě nejezdí. Jsme šťastní, že ho máme zpátky, protože je to pro nás naprosto klíčový hráč. Hned po svém návratu měl velmi dobrý trénink, stejně jako celý tým.