Motor je v extralize, fanouškům spadl kámen ze srdce

Fanoušci hokejového Motoru České Budějovice slaví postup do extraligy. Nejraději by naskákali do kašny na centrálním náměstí, ale uvědomují si, že i pro oslavy platí omezení, která souvisejí s výskytem nového koronaviru.

Pavel Pajky Vágner | Foto: Deník/ Kamil Jáša