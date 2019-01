Třebíč – Poprvé v sezoně dokázali porazit neoblíbeného soupeře, ale přesto spíše bod ztratili. Hokejisté ČEZ Motoru vyhráli v Třebíči 4:3 po samostatných nájezdech a v tabulce první Chance ligy se posunuli na třetí příčku.

Pavel Pýcha | Foto: Deník/ Jan Škrle

Zápas sobotního 42. kola s Litoměřicemi mají Jihočeši odložený až na pondělí 21. ledna. Jejich domovskou Budvar arénu totiž obsadil přes víkend muzikál Dracula. V pondělí jedou do Frýdku-Místku (18), doma se představí zase ve středu, kdy budou hostit Porubu (17.30).



Hosté na Vysočině třikrát vedli, ale třikrát dokázal soupeř vyrovnat. Bohužel pokaždé to bylo po zbytečných chybách v českobudějovické defenzivě. O vítězství a druhém bodu navíc rozhodl až mimořádně dramatický penaltový rozstřel, který rozhodl ve čtrnácté sérii obránce Pavel Pýcha.



Motor dal zapomenout na poslední propadák s Ústím a odehrál velmi dobrý zápas. A jako už tradičně ho o plný bodový zisk připravila pouze lepší koncovka. Poměr střel na branku 25:42 o tom vypovídá nejlépe. Ale to je skutečně už obehraná písnička…



Trenér vítězů Václav Prospal ocenil, že se jeho tým po dvou nepříjemných porážkách dokázal zvednout. „K vidění byl docela slušný zápas. Potkaly se dva šikovné týmy, které chtějí hrát hodně s kotoučem. Odehrál jsme dobré utkání proti velice kvalitnímu soupeři. Dramatické nájezdy byly určitě zajímavé pro diváky, pro nás na střídačce to ale byly docela nervy, protože druhý bod jsme chtěli a jsme za něj moc rádi,“ připustil.



Ještě radši by byl Prospal určitě za maximální bodový zisk. „Samozřejmě jsme chtěli tři body. Bohužel máme jenom dva. Dostali jsme góly po chybách, které si rozebereme v kabině. Hokej je hra chyb a vyhráváte i prohráváte jako tým. Výkon našeho mužstva se mi ale líbil daleko více než naposledy s Ústím,“ bral nakonec i dvoubodové vítězství.



Domácí Horácká Slavia předvedla zarputilý výkon, jaký se od ní také očekával. V boji o postup do elitní osmičky, která bude hrát play off, potřebuje každý bod. S maximálním nasazením nakonec vyválčila proti favorizovanému soupeři alespoň bod. „Bylo to pro nás hrozně těžké utkání, protože jsme museli třikrát dotahovat, což proti tak silnému soupeři není nikdy jednoduché,“ uznal asistent trenéra Třebíče Jaroslav Barvíř.



„Motor výborně bruslil a kombinoval. Ve druhé třetině jsme měli hluchou pasáž, ve které jsme inkasovali gól na 2:3. Věděli jsme, že hosté jsou silní po standardních situacích, přesto jsme na to nezareagovali. Chvilkami jsme tahali za kratší konec. Budějovice prokázaly větší hokejovost, kterou my jsme nahrazovali bojovností a obětavostí. Za bod jsme rádi, i když v nájezdech jsme ten druhý také chtěli. Máme jenom jeden, ale jdeme dál,“ konstatoval asistent.



Čtrnáct sérií nájezdů, to byla skutečně rekordní záležitost. Hosté se dokázali prosadit čtyřikrát, domácí o jednou méně, což je stálo další bodový zisk. Za Motor se trefil nejprve Karabáček, potom dvakrát Doležal a definitivně rozhodl obránce Pýcha. Na domácí straně byl úspěšný dvakrát Kusko a jednou Vodný.



„Až tolik nájezdů, to jsem ještě asi nezažil. Budu se opakovat, pro diváky je to vzrušující, pro nás trenéry by bylo možná lepší to ukončit o trochu dřív,“ usměje se Prospal. „Řekl bych, že to bylo výborné okořenění velmi dobrého zápasu. Ale to hodnotím jako trenér mužstva, které zvítězilo,“ dodal. „Ani já takhle dlouhý rozstřel nepamatuji. Zažil jsem ho poprvé. Pořád jsem věřil, že to rozhodneme my. Ale je to loterie,“ doplnil ho Barvíř. „Za výkon v celém utkání si možná Budějovice ten bod navíc zasloužily trochu víc.“



Nebylo jednoduché postupně vybírat hráče, kteří na nájezd půjdou. „Kluci museli prokázat vnitřní mentální sílu, že chtějí jet nájezd v takhle vypjatém zápase. Někteří hráči jeli víckrát. Hlásili se i sami, i když konečné rozhodnutí, koho vybere, je na trenérovi,“ zdůrazní Prospal.



Mužem zápasu byl na hostující straně jednoznačně útočník Zdeněk Doležal, který se do sestavy vrátil poté, kdy ho naposledy trenér pro duel s Ústím nepostavil a on to pochopitelně nesl dost nelibě. „Z jeho strany to byla parádní odpověď. Stejně jako od celého týmu. Ďolík odehrál výborný zápas, dal gól normálně v zápase a prosadil se dvakrát i v nájezdech. Určitě si svým výkonem řekl o to, aby byl v sestavě i v příštím zápase. To je přesně to, co jako trenér od svých hráčů chci,“ ocenil Václav Prospal výkon a hlavně přístup technicky výborně vybaveného forvarda.



Pro nejbližší zápasy stále ještě nemohou českobudějovičtí trenéři počítat se zraněnými obránci Kutlákem s V. Doktorem a také s kanadským útočníkem Dunnem.