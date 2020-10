Hosté byli v úvodu sezony v karanténě a tak hráli svůj letošní první extraligový zápas…Na jih Čech přijeli i se svou největší letní posilou z NHL obráncem Romanem Polákem. Motor zase čekal na premiérový bodový zisk. Trenéři znovu postavili do branky mladíka Pateru, uzdravený Čiliak mu kryl záda ze střídačky. Mimo hru je zraněný útočník Gilbert, Indráka v sestavě z posledního utkání nahradil Raška.

Jihočeši chtěli využít nerozehranosti soupeře a od začátku do toho pořádně šlápli. Vynutili si tlak, přesilovku, Jonák tečoval kotouč těsně vedle, Slováček pálil v dobré pozici do gólmana Svobody, Plášil pro změnu těsně vedle, ale branku počáteční nápor nepřinesl.

V době největšího náporu domácích nastřelil Doležal soupeře a z rychlého přečíslení došťouchal kotouč za záda všemožně se snažícího Patery Polášek – 0:1.

To se nemělo stát. Nováček extraligy potřebuje nabrat sebevědomí a zbytečně inkasovaný gól ho tak trochu omráčil. Navíc záhy přišel další sirekt, když si Kovářův lehký bekhend z rohu kluziště směřující před branku smolně srazil do vlastní klece kapitán Pýcha.

V úvodu druhé třetiny dostali domácí možnost hrát dvě přesilovky v řadě, ale psychika týmu byla v té době na bodu mrazu. Nahoru šla až ve 26. min., kdy po faulu Krenželoka bylo nařízeno trestné střílení, které sám faulovaný Christov elegantně proměnil.

Družina trenéra Prospala poté přežila dvojnásobnou přesilovku soupeře a nadechla se k náporu. Jenže Doležal svou tutovku spálil a podobně dopadl i sólový nájezd Karabáčka.

Poctivě bojující Motor však dokázal vyrobit i pořádné minely v defenzivě, takže Patera musel vytáhnout doslova famózní zákroky při gólovkách Mikysky a Krenželoka.

V úvodu třetí třetiny povolená tisícovka fanoušků v Budvar aréně jásala. Mladý dravec Beránek předvedl báječnou individuální akci s brilantním zakončením a bylo vyrovnáno.

Jihočechy jako by pokropil živou vodou a hosty zase pořádně zmáčkli. Ale okénka v obraně zůstávala a po jednom z nich nastřelil hostující Dočekal v jasné šanci tyč.

Pět minut před koncem projevil mimořádný smysl pro fair play hostující Lakatoš, když odvolal údajný faul na svou osobu. Jednoznačně palec nahoru.

Vyrovnaný duel muselo rozhodnout až prodloužení, ve kterém rozhodl o bodu navíc hostující Schleiss.

Branky a nahrávky: 26. Christov z tr. střílení, 43. M. Beránek – 13. Polášek (Dočekal), 18. L. Kovář (Werbik, Dočekal), 64. Schleiss. Vyloučení: 4:6 (navíc host. R. Polák 10 min.), bez využití. Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Votrubec, Ševic. Diváci: 1000 (naplněna maximální povolená kapacita haly).

Motor: Patera – Plášil, Pýcha, Allen, Vydarený, Slováček, Suchánek – Holec, Venkrbec, Christov – Zd. Doležal, R. Přikryl, Jonák – D. Voženílek, A. Raška, M. Novák – M. Beránek, Prokeš, Karabáček. Trenéři Prospal a Totter.

Vítkovice: Svoboda – R. Polák, Štencel, Polášek, L. Kovář, Koch, Barinka, R. Černý – Schleiss, Marosz, Krenželok – Lakatoš, Mikyska, V. Polák – Mallet, Dej, Šišovský – T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Trenéři Trličík, Stránský a Svozil.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Jeden bod je málo, chtěli jsme ze zápasu vytěžit víc. Věděli jsme, že Vítkovice naskakují po pauze a chtěli jsme toho využít dobrým startem. I když se nám to celkem dařilo, tak jsme šli poprvé do kabin za stavu 0:2. Herně to nebylo špatné, ale jeden gól jsme dostali po chybě a druhý smolný. Ve třetí třetině jsme se trochu báli hrát. Klukům nemohu vytknout nasazení a bojovnost. Jak už jsem řekl, chtěli jsme více než jen bod. Šance jsme na to měli. V zápase i v prodloužení."

Mojmír Trličík (Vítkovice): "V první třetině nás soupeř přehrával, přesto jsme po dvou šťastných gólech vedli 2:0. Domácí hráli dobře, agresivně, ale my jsme byli hodně efektivní. Druhá třetina byla rozháraná vyloučeními na obou stranách. Motor snížil, na začátku třetí třetiny vyrovnal, ale v závěru jsme měli k vítězství blíž my. Za dva body jsme šťastní."