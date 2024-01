Hraje v dresu Mountfieldu Hradec Králové. V extralize pro fanoušky Motoru nenajdete nenáviděnějšího soupeře. Nová generace hráčů už se ale do minulosti moc nevrací. Šikovný hokejista v dresu Mountfieldu v Č. Budějovicích dokonce jednou skóroval v extralize.

A byl to jeho vůbec první gól v kariéře! "Schoval jsem si puk," přikyvoval po utkání, ve kterém Motor vyhrál 4:2. Lang si pozvánku do prvního týmu Hradce vysloužil skvělou bodovou bilancí v mládeži. Podle stránek královéhradeckého klubu, které Langovu minulost obsáhle připomínají, doslova "bodově explodoval". Ve 27 utkáních zapsal do statistik 14+31. Přispěl k zisku mistrovského titulu. Naskočil také do 16 duelů za starší dorost a připsal si také svůj premiérový start za reprezentaci U16. V roce 2019 začal Lang pravidelně nastupovat za juniorský výběr. V první sezoně získal 11 bodů za 34 zápasů, o ročník později přidal za stejnou porci ještě o 12 zápisů do kanadského bodování více…

Táborský rodák už má z této sezony na kontě první extraligový gól. "Měl jsem z něj neskutečnou radost. V rohu Budvar arény jsem měl rodiče, takže jsem na ně mával, jsem rád, že to vyšlo právě v Budějcích, pocházím jen kousek odsud, měl jsem na zápase celou rodinu, o to cennější pro mě ten první gól byl."