V neúplném složení se českobudějovický stroj rozjížděl pomaleji a hosté také šli do vedení, protože úvodní desetiminutovka patřila jim. Pak se ale karta začala obracet a ještě do přestávky Motor skóre otočil. Ve druhé části už měl jasně navrch a po dvou třetinách vedl 5:1. „Druhá třetina utkání rozhodla,“ přikývne i kouč Motoru Jaroslav Modrý.

Jenže v závěru jeho svěřenci povolili v koncentraci a soupeř dokázal snížit až na rozdíl jediného gólu. „Udělali jsme pár chyb a dostali jsme Liberec zpátky do utkání. Závěr ale kluci uhráli a jak vždycky říkám, našli jsme cestu k vítězství,“ usmál se.

Podobný výpadek by se ale příště mohl vymstít. „Ve třetí třetině jsme nehráli zodpovědně. Hráli jsme lehkovážně, byli jsme všude pozdě a Liberec nás potrestal. Je to výborný tým. V extralize musíte hrát každé střídání naplno, jinak vás potrestají,“ má kouč jasno.

Liberecký lodivod Patrik Augusta byl z vystoupení svého týmu značně rozmrzelý. „Podali jsme špatný výkon a prohráli jsme zaslouženě. Jsem zklamaný hlavně ze druhé třetiny,“ kroutil hlavou. „Nevím, jak to vyjádřit slovy. Dostali jsme lekci snad ze všeho. Bavíme se o nasazení, přihrávkách, uhrávání soubojů. Ve druhé třetině jsme neměli opravdu nic. Nevím, jestli na hráče až tak dolehl rychlý gól na 3:1. Ale myslím si, že máme hokejisty, na které by to až tak doléhat nemělo. Druhá třetina byla z naší strany opravdu ostudná,“ nebral si servítky.

O moc lépe to nevypadalo ani ve třetí třetině. Jenže pak dal Liberec gól na 5:2, přidal další dva a rázem bylo ještě ze zápasu drama. „Stejně bych ale řekl, že si to Motor v závěru kontroloval. Neměli jsme šance a puky se pořád vracely k nám do pásma. Nedokázali jsme se usadit v naší útočné třetině,“ konstatoval.

Marodka Motoru může být vzhledem k nabitému lednovému programu problémem. „Pracujeme na tom. Máme naše odchovance v nižších soutěžích. Jako jsme teď přivedli Ivana Lytvynova, který nám v této situaci pomohl v utkání s Libercem,“ informuje Modrý.

S Lytvynovem ale v nejbližších zápasech počítat nemůže. „Byla to výpomoc jenom na jeden zápas. Havířov hraje o záchranu v první lize a potřebuje ho, takže se vrátil zpátky,“ uvedl Modrý. „Nebylo pro něj jednoduché naskočit najednou do extraligy. Je to přece jen rychlejší a důraznější hokej než v první lize. Rozhodují detaily. Ale obstál,“ ocenil slušný výkon mladého beka.