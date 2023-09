Hokejisté Banes Motoru České Budějovice vyhráli ve třetím kole Tipsport extraligy v Plzni gólem obránce Hovorky 1:0. Další zápas odehrají v neděli doma proti Hradci Králové (17).

Hokejová Tipsport extraliga: Škoda Plzeň - Banes Motor České Budějovice | Foto: Deník/Pavel Kortus

Hosté se nadále musejí obejít bez zraněných beků Vráblíka se Štichem, ke kterým se navíc přidal útočník Hanzl. V sestavě ho oproti poslednímu zápasu s Olomoucí nahradil Valský.

Relativně poklidná a vyrovná první třetina nenabídla žádný gól a ani moc šancí na obou stranách.

Tradiční úvodní nápor Škodovky se tentokrát nekonal. Byli to naopak Jihočeši, kdo byl na začátku zápasu aktivnější. Všechno zlomila až první přesilovka domácích, kdy musel Hrachovina vytáhnout parádní zákroky při střelách Adama a Schleisse. Na druhé straně zase úletl v oslabení do sóla Beránek, leč branku netrefil.

Skóre se poprvé měnilo krátce po změně stran. Obránce Hovorka se vracel z trestné a po akci Valského dokázal kotouč dorazit za záda gólmana Hlavaje. Že to bylo dle regulím potvrdila i konzultace rozhodčích u videa.

To přesně hosté potřeboval. Na jejich hokejky vnesl vedoucí gól větší klid, drželi se na kotouči, a když už něco prošlo, mohli se spolehnout na jistého Hrachovinu v brance.

Tlak Škodovky postupně sílil, šance Holešinského či Lva volaly po gólu, ale gólman Motoru odolával.

Třetí třetina začala zostra. Po akci Simona mohl přidat druhou branku Kachyňa, ale v dobré pozici minul. Hra konečně nabrala grády a šance se střídaly na obou stranách. Velkou možnost měl ve vlastním oslabení domácí Pour, Hrachovina však vytáhl bleskurychlou lapačku. Jihočeši drželi nejtěsnější náskok, ale domácí nápor v závěru výrazně zesílil. Motor naopak hrozil z hodně nebezpečných brejků.

V úplném závěru Plzeň odvolala brankáře, před Hrachovinou v některých momentech doslova hořel led, ale cenné tři body už si hosté vzít nenechali.

Branka a nahrávka: 22. Hovorka (Valský). Vyloučení: 3:6, bez využití. Rozhodčí: Hribik, Veselý – Svoboda, Gerát. Diváci: 5186.

Plzeň: Hlavaj – Kvasnička, Zámorský, Piskáček, A. Jiříček, Houdek, Dujsík – Indrák, Lev, Schleiss – Holešinský, Benák Hrabík – Rekonen, Mertl, Pour – Matýs, Adam, P. Straka – Jansa. Trenéři Kořínek a Bombic.

Motor: Hrachovina – Pýcha, Gulaši, Hovorka, M. Doudera, Kachyňa, Štencel – Gulaš, Harris, Simon – Kubík, Pech, Ordoš – Valský, Vopelka, F. Přikryl – Koláček, Toman, Koláček. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Hlasy trenérů - Petr Kořínek (Plzeň) : "Vyrovnané utkání, bohužel nás sráží neproměňování šancí. Nevypracovali jsme si jich tolik, ale hlavně nevyužíváme přesilové hry. Chyběl nám i větší tlak do branky při hře pět na pět. Bez gólu se nedá bodovat. Soupeř výborně bránil a je třeba mu pogratulovat k vítězství."

Ladislav Čihák (Motor): "V Plzni je žhavý led, doma je Škodovka vždycky silná podpořená výbornými fanoušky. Musím poděkovat našemu týmu, který extrémně obětavě bojoval. Poděkovat musím také hloučku našich fanoušků, jenž nám pomáhal a jejich fandění jsme vnímali. Sešlo se nám to, nedostali jsme žádný gól v oslabení a skvělý byl Hrášek v brance. Nepropadli jsme ani ve hře pět na pět. Když hrajete zodpovědně celých šedesát minut, tak můžete vyhrát i takový zápas na jeden gól, i když nás soupeř v závěru zatlačil. Jsou to pro nás velice cenné tři body. Nedostali jsme gól, ale pořád máme na čem pracovat, i když se v naší hře objevují věci, které tam chceme mít. Všichni plnili po celý zápas, co měli. V tom vidím velký posun."