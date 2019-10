Po devíti kolech se hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice opět vrátili do čela první Chance ligy. Pomohla tomu výhra nad Frýdkem-Místkem 3:2 a také porážka do té doby vedoucí Poruby v Chomutově (3:8). V sobotu jedou Jihočeši do Havířova (17).

Milan Klouček | Foto: Deník/ Jan Škrle

Českobudějovický tým byl prakticky po celý zápas lepší, přesto nakonec zvítězil pouze nejtěsnějším rozdílem. „Měli jsme výborný nástup do utkání. Kromě duelu s Ústím ale nejsme schopni z našeho tlaku vygenerovat více branek,“ posteskl si trenér vítězného celku Václav Prospal. „Ve druhé třetině jsme udělali dva útočné fauly, které vrátily soupeře do zápasu. Mikulík v přesilovce fantasticky trefil šibenici na přední tyč. To byla nádherná střela. Nestrannému divákovi musí zaplesat srdce, když to někdo takhle dokáže trefit,“ sportovně ocenil parádní soupeřův gól.