Hosté se museli obejít bez nemocného kapitána Pýchy, kterého ve funkci nahradil zkušený matador Vydarený, a v obraně za něj zaskočil Lytvynov, jenž momentálně působí na střídavé starty v Havířově. Do branky se tentokrát postavil Strmeň a zachytal parádně. Doma zůstali kromě marodů útočníci Karabáček s Gilbertem. V domácí sestavě se objevil poprvé v sezoně útočník Veselý, který minulou sezonu působil na jihu Čech. A na ledě byl hodně vidět.

Poprvé v letošních vzájemných zápasech Jihočeši zvládli začátek utkání, neprohráli s Hradcem úvodní třetinu a byli favorizovaným domácím více než vyrovnaným soupeřem.



Hned v úvodu zápasu se dostal do slibné pozice domácí Orsava, ale výborný Strmeň kryl, a pak se hrálo dlouhé minuty bez větších šancí i vzruchu. Jihočeši postupně převzali iniciativu a byli o něco lepší. Výbornou možnost Tomana však vychytal Mazanec a na druhé straně Strmeň nenechal skórovat Jergla. Gól ani vyloučení žádné, poměr střel na branku 7:8. To byl výčet první třetiny.

Obraz hry se po změně stran přece jen otočil ve prospěch Východočechů. Nebyla to z jejich strany nijak drtivá převaha, ale šancí na jejich kontě přece jen přibývalo.



Dobrou možnost měl po zaváhání obrany Motoru Orsava, Strmeň se však vytasil s výborným zákrokem.Až v polovině zápasu došlo k prvnímu vyloučení. Na trestnou lavici musel Beránek a Hradec hrál přesilovku. Ale nic světoborného nepředvedl. Největší příležitost druhé třetiny měl francouzský útočník ve službách Mountfieldu Perret, který opláchl Štencla, ale ani on sám proti českobudějovickému gólmanovi neuspěl.

V závěrečné třetině si zahrál první přesilovku rovněž Motor. Také však nic nepředvedl a navíc mohl po fatální chybě sám inkasovat. Kevin Klíma v koncovce naštěstí naprosto selhal.



A tak uhodilo na druhé straně. Ve 46. min. hosté potrestali trochu bohorovného soupeře, když využili zmatku v jeho obranném pásmu. Jonák předložil kotouč před branku Voženílkovi a ten už si věděl rady – 0:1.

Po inkasované brance Mountfield přece jen zvýšil obrátky, ale pozorně bránící soupeř ho do šancí nepouštěl. Až šest minut před koncem fauloval Plášil Koukala a Hradec hrál přesilovku. Hosté však hru v oslabení zvládli.

V závěru tlak domácích sílil, Jan Strmeň v českobudějovické brance však měl velký den. Smlsl si na gólovce Gaspara a minutu a půl před koncem zkusila domácí střídačka power play. O tříbodovou výhru přišel Motor vteřinu před koncem. Mezi kruhy zůstal úplně osamocený Jergl a bombou vyrovnal…

V prodloužení se opět dvakrát zaskvěl Strmeň a vybojoval svému týmu nájezdy. V nich byli úspěšní hostující Toman a domácí Cingel, v šesté sérii rozhodl o výhře Motoru Jonák.

Branky a nahrávky: 60. Jergl (Blain, Cingel) – 46. D. Voženílek (Holec), rozh. náj. Jonák. Vyloučení: 1:2, bez využití. Rozhodčí: Micka, Šindel, – Rampír, Špringl. Bez diváků.

Hradec: M. Mazanec – Blain, Nedomlel, Jank, F. Pavlík, Šalda, Gaspar, Čáp – Kevin Klíma, Koukal, Perret – Orsava, Vl. Růžička ml., J. Sklenář – Lev, Cingel, Smoleňák – Jergl, J. Veselý, R. Pilař. Trenéři: Vl. Růžička st., Branda a Kočí.

Motor: Strmeň – Plášil, Slováček, Kubíček, Vydarený, Lytvynov, Štencel – Holec, D. Voženílek, Jonák – Zd. Doležal, Toman, Forman – Alderson, R. Přikryl, M. Novák – Ville, P. Novák, M. Beránek. Trenéři Prospal a Totter.