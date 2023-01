V létě mu bude 40 let. Přesně 12. srpna. Dvanáctka je jeho číslo. S hokejem začal v Jindřichově Hradci. Jiří Novotný. V extralize za "dospělý" Motor celkově moc zápasů neodehrál. Brzy odešel do světa. Vrátil se a jako správný srcař přivedl tým k senzačnímu bronzu.

Teď Motoru zase teče do bot. A Jirka Novotný je na ledě! Zatím jako trenér, ale sám se nad otázkou návratu do sestavy jen tajemně pousmál: "Nechci to komentovat." Připustil ale, že brusle už zase obul. Naposledy hrál zápas v krajské soutěži za Samson České Budějovice. Od té doby uteklo téměř půl roku… "Teď jsem se jen tak sklouznul s klukama," otočil se přes rameno, kde se na extraligový zápas připravovali hokejisté Motoru.

Obsáhlý rozhovor s mistrem světa z roku 2010 přineseme na webových stránkách Deníku už v úterý. Vrátí se do Motoru? Pomohl by českobudějovickému klubu? Co si myslíte?