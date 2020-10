Motor si zahraje v neděli v Brně, pak ho čeká zase dvoutýdenní pauza...

Po více než týdenní pauze by měli hokejisté Madeta Motoru České Budějovice v neděli opět naskočit do extraligového kolotoče. Pokud to tedy současná nejistá epidemiologická situace dovolí, čeká je utkání v Brně proti Kometě (17). Jedná se o odložený zápas třetího kola.

Motor si zahraje ještě v neděli v Brně, pak ho čeká minimálně dvoutýdenní nucená pauza... | Foto: Deník/ Jan Škrle