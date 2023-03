Domácí nasadili do branky Hrachovinu a do sestavy se vrátili uzdravení Pech s Čachotským, hosté přijeli pochopitelně i se svými největšími hvězdami Jágrem a Plekancem.

Důležitost zápasu byla cítit od prvních minut. Ve skvělé atmosféře natřískané haly začali lépe hosté, Jágrův bekhend ale Hrachovina kryl, na druhé straně neprostřelil Brízgalu Gulaš. Hlavně však ani jeden ze soupeřů nechtěl udělat chybu. Na obou stranách to byly spíše jen náznaky šancí. Vyprodané hlediště sledovalo především urputnou a opatrnou bitvu o každý centimetr ledu.

Druhá třetina už nabrala větší grády a Motor dostal soupeře na kolena. Ve vlastním oslabení měl gól na hokejce po výborné individuální akci Štencel, ale mířil ještě těsně vedle.

Ale ve 27. min. to přišlo. Hosté nedokázali vyhodit kotouč ze své třetiny, Šenkeřík ho zachytil na modré, zkušený mazák Vondrka krásně předložil Valskému a ten už dával do prázdné branky – 1:0.

A to nebylo všechno. O dvě minuty později se kotouč dostal v přesilovce k Doležalovi, ten udělal dva kroky a připomněl, že góly vždycky dávat uměl. Na jeho střelu k tyči Brízgala dosáhnout nemohl – 2:0.

Motor se dostal do mimořádného laufu a záhy přidal další dva slepené góly. Nejprve překonal Brízgalu tečovanou střelou od modré obránce Šenkeřík a poté se protáhl mezi kladenskými beky Přikryl a neomylně zakončil. Domácí rázem vedli 4:0 a natěšená Budvar aréna byla ve varu.

Ale vyhráno ještě nebylo, protože dvě minuty před koncem druhé třetiny snížil na 4:1 bekhendem mezi Hrachovinovy betony Filip.

Do třetí třetiny poslali hosté do branky místo Brízgaly Bowa. Ve 45. min. sudí zřejmě pustili ofsajd, domácí hráči ztratili koncentraci a Klepiš laciným gólem snížil na 4:2. Kontrovat hned mohl Vondrka, své sólo ale neproměnil.

Skvěle bojující Motor už si ale klíčové tři body vzít nenechal. Kapitán Gulaš nejprve nastřelil v přesilovce tyč. a obránce Vráblík bombou od modré pečetil na konečných 5:2 a extraligu pro další rok!

Branky a nahrávky: 27. Valský (Vondrka, Šenkeřík), 29. Zd. Doležal (M. Hanzl, Percy), 33. Šenkeřík (Vondrka), 34. F. Přikryl (Kachyňa, Percy), 56. Vráblík (Štencel, Valský) – 38. Filip (Slováček, Kubík), 45. Klepiš (M. Procházka, Ticháček). Vyloučení: 3:3, využití: 2:0. Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Lederer, Lhotský. Diváci: 6421 (vyprodáno).

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Percy, Bindulis, Kachyňa, Šenkeřík – Gulaš, Pech, Dzierkals – Valský, M. Hanzl, Vondrka – Zd. Doležal, Toman, Čachotský – F. Přikryl, A. Raška, Strnad. Trenéři Čermák, Fousek a J. Novotný.

Kladno: Brízgala (41. Bow) – Dotchin, Kehar, Cibulskis, Sotnieks, Ticháček, Slováček, Veber – Jágr, Plekanec, Kubík – Indrák, Klepiš, Babka – Zikmund, Filip, M. Procházka – Michnáč, Pytlík, O. Bláha. Trenéři Vejvoda, Skrbek a Mach.

Hlasy trenérů - David Čermák (Motor): "Byl to strašně těžký zápas. Chtěl bych vyzvezdnout naše hráče, kteří šli do zápasu s horečkami a zraněními. Klobouk dolů před nimi, jak to zvládli. Jsme rádi, že jsme se vyhnuli baráži."

Pavel Skrbek (Kladno): "Díky našim soupeřům jsme ještě v tomto utkání dostali šanci hrát o záchranu, ale utkání jsme nezvládli a budeme hrát baráž."