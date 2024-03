V nadcházejícím souboji hokejové extraligy se střetne Třinec s ambiciózním Motorem České Budějovice. Přestože historie hovoří ve prospěch Třince, play off je nepředvídatelné a očekává se napínavá série. Jiří Lála nezaváhal ani na chvíli. Podívejte se na video, otevřeně říká, kdo postoupí.

Motor postoupí. Říká to Jiří Lála | Video: Deník/ Kamil Jáša

Čtvrtfinálová série play off hokejové extraligy mezi Třincem a Motorem České Budějovice má jasného favorita. Jenomže v play off se může stát cokoli. "Čtyřikrát vyhrál Třinec celé play off, to je pravda, to je ale minulost," reagoval na dotaz Deníku legendární hokejový útočník Jiří Lála.

Bývalý československý hokejový útočník je stříbrným medailistou ze ZOH 1984 a mistrem světa z roku 1985, kde dokonce vstřelil rozhodující gól. Ve své kariéře nastřílel 89 gólů v reprezentaci, 297 v československé lize, 230 v německé lize a čtyři ve švýcarské lize – je tak členem Klubu hokejových střelců v roce 2010 byl uveden do Síně slávy českého hokeje.

Na play off se do Č. Budějovic přijede podívat osobně. Pod stropem Budvar arény visí jeho dres. Číslo 20. Málokdo ví, že míval na dresu také číslo 14. "Chtěl jsem čtrnáctku, jako ji míval Nedomanský," jmenoval Jiří Lála hokejistu, který před několik dny oslavil 80. narozeniny.

Jaká bude podle Lály extraligová čtvrtfinálová série mezi Třincem a "jeho" Motorem? "Bude to vyrovnané. Motor postoupí."

Série začne prvním zápasem v Třinci v neděli.