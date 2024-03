České Budějovice jsou městem hokeje. Platí to stoprocentně. Nejen při pohledu na zaplněné hlediště na utkáních Motoru. Podívejte se na video, jak dokázali studenti českobudějovických univerzit zaplnit Budvar arénu. "Termín úplně ideální není," nezakrýval trenér VŠTE David Oulík. Jeho pohled je naprosto pochopitelný. Black Dogs cestovali hned druhý den na souboj play off univerzitní ligy do Pardubic. Naštěstí Jihočeši vyhráli, ale po boji. V čase 56:31 šli do vedení (Kohout), v čase 58:13 Pardubice srovnaly. Studenti VŠTE rozhodli v samostatných nájezdech.