Hosté nastoupili tentokrát v brance s Čiliakem a do sestavy se vrátili obránce Slováček s útočníkem Voženílkem.

V duelu dvou posledních celků tabulky začali lépe hosté. Byli aktivnější, jenže přečíslení dva na jednoho v podání Bednáře s Raškou gólem neskončilo a za Vladařova záda neprošla ani Bednářova dorážka, což potvrdil i videorozhodčí.

A tak zase jednou došlo na klasické nedáš – dostaneš. Po pěti minutách Mikušovo nahození jemně tečoval Paulovič a kotouč doklouzal až za Čiliakova záda.

Motor se však nenechal vykolejit a nadále podával velice sympatický výkon. Zvládl první oslabení v utkání a naopak při své premiérové přesilovce výbornému Vladařovi v brance soupeře pořádně zatopil. Raška dokonce nastřelil tyč.

Jenže v závěru úvodního dějství Jihočeši znovu ukázali, jak sami sebe dokáží vyhodit ze sedla. Při druhé početní výhodě vyrobil Raška lehkovážně kriminální hrubici, Camara ho obral o puk a ze situace dva na jednoho prostřelil Čiliaka mezi betony – 2:0. Do konce první třetiny zbývalo pouhých třináct vteřin…

Dvoubrankový náskok, to bylo bohužel přesně to, co perníkáři potřebovali. Po změně stran hráli mnohem uvolněněji než v první třetině a Čiliak musel řešit několik hodně ošemetných situací. Při střele Mikuše od modré mu navíc pomohla tyč.

Hosté vyloženě ztráceli půdu pod nohama, jenže v polovině zápasu se vrátili do hry. Po rychlém protiútoku našel M. Novák nápaditou přihrávkou kapitána Pýchu a ten střelou z první snížil – 2:1.

Motor vyloženě ožil a za další čtyři minuty bylo dokonce vyrovnáno. V přesilovce nastřelil po povedené akci Michnáč tyč a Gilbert nasměroval svou pohotovou dorážku přímo do odkryté Vladařovy klece.

Ve třetí třetině se hrál vzhledem k vyrovnanému stavu až překvapivě otevřený hokej. Přečíslení dva na jednoho Venkrbec nestačil zakončit, byl faulován, ale přesilovku českobudějovický celek promarnil.



Postupem času bylo jasné, že utkání rozhodne jediný gól a oba celky začaly hrát přece jen opatrněji. V samotném závěru Motor ještě přitlačil a Dynamo raději čtrnáct vteřin před koncem sáhlo po oddechovém času.

V prodloužení spálili vyložené šance hostující M. Novák a domácí Camara. O bodu navíc pro šťastnější Pardubice nakonec rozhodl v 63. minutě Blümel.

Branky a nahrávky: 5. Paulovič (Mikuš, Blümel), 20. Camara, 63. Blümel (Kusý) – 30. Pýcha (M. Novák, Gilbert), 34. Gilbert (Michnáč, Pýcha). Vyloučení: 5:2, využití: 0:1, v oslabení: 1:0. Rozhodčí: Hradil, Veselý – Gebauer, Špringl. Bez diváků.

Pardubice: Vladař – J. Kolář, Nakládal, Mikuš, Hrádek, Ďaloga, J. Zdráhal – Svačina, Poulíček, Tybor – Camara, Mandát, Claireaux – Blümel, Anděl, Paulovič – Kusý, Rohlík, Zeman, od 30. navíc Machala. Trenéři R. Král a Havíř.

Motor: Čiliak – Plášil, VydarenýSlováček, Pýcha, Allen, Lytvynov – M. Beránek, Venkrbec, Christov – D. Voženílek, Gilbert, M. Novák – Zd. Doležal, R. Přikryl, Karabáček – L. Bednář, A. Raška, Michnáč. Trenéři Prospal a Totter.