Hlasy trenérů – David Havíř (Pardubice): „Bylo to strašně těžké utkání. Budějovice hrály výborně ve středním pásmu a třicet minut jsme na to hledali recept. Až pak jsme hru zjednodušili a začali puky protečovávat. O výsledku rozhodly speciální týmy.“

To se nemělo stát, protože tohle nebyl zápas, ve kterém by měl Motor vyjít naprázdno. Dvě minuty před koncem sáhla hostující střídačka k power play. Mužstvo ve žlutých dresech si sice vynutilo zdrcující tlak, ale Kloučka už překonat nedokázalo…

Strhující drama pokračovala, rozhodnout mohly oba celky. Šest minut před koncem byl zcela zbytečně vyloučen hostující Voženílek, v přesilovce se kotouč vykutálel zpod Hrachoviny a Paulovič ho ve skrumáži protlačil do sítě – 3:2.

Naštěstí si Motor vzal vedení hned v úvodu třetího dějství bleskurychle zpátky. Těsně po návratu vyloučeného Zdráhala na led usměrnil Pechovu přihrávku za Kloučkova záda Ondráček. Radost ale také trvala jen krátce. Při vyloučení Piskáčka Dynamo dokonale rozebralo hostující obranu a Říčka pálil do téměř odkryté klece – 2:2.

Jenže gól v oslabení dali i perníkáři a bylo to současně se závěrečným klaksonem druhé třetiny, což potvrdil také videorozhodčí. Po zaváhání hostí v útočné třetině najížděl sám na Hrachovinu Blümel a našel skulinu mezi jeho betony. To byla skutečně velká škoda, protože Motor měl více šancí a mohl vést i vyšším rozdílem…

Nakonec čekání trvalo přesně do poloviny zápasu. Při pardubické přesilovce odvedl výbornou práci Voženílek. Vybojoval kotouč, přidržel ho a našel Michala Vondrku, jenž najížděl sám na Kloučka a zamířil přesně do horní růžku – 0:1.

Hosté oproti úternímu duelu s Plzní udělali jedinou změnu v sestavě, když Karabáčka ve čtvrtém útoku nahradil Holec. Mimo hru stále ještě zůstává obránce Šenkeřík, ale jeho návrat se blíží. Do domácí branky se postavil exbudějovický Klouček.

