V letošní sezoně vzájemná bilance do té doby hovořila pro Severočechy, kteří sice v desátém kole na jihu Čech padli 2:4, ale pak si v pětadvacátém kole připsali kontumační výhru 5:0 a ve čtyřicátém dějství dokonce senzačně vykradli Budvar arénu po výhře v poměru 3:2. Jihočeši tedy měli na severu co oplácet – a povedlo se, i když to bylo trápení…



Ústí nad Labem – ČEZ Motor ČB 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)



V úvodu měli hosté štěstí, když po střele Šťovíčka cinkalo břevno Kváčovy branky. V polovině třetiny pak Jihočeši nevyužili přesilovku, následně přežili i oslabení, když za katr putoval Bradley. Herní převaha však byla na hokejkách Motoru, který se v závěru první dvacetiminutovky ujal vedení po přesné trefě Karabáčka.



Ve druhé části se tlak Motoru ještě vystupňoval, místy byl až drtivý a hrálo se prakticky jen před brankou Slovanu. Na devítigólové představení s Havířovem však Jihočeši pohříchu nenavázali. Tutovky spálili Endál nebo Bradley – a skóre se do druhé sirény nepohnulo ani o píď.



Ani v posledním dějství se střelecká stavidla neprotrhla. Hosté uklidňující druhou trefu ne a ne přidat, domácí gólman čaroval, a tak mohl přijít šok, když se z ojedinělé akce sám před Kváčou zjevil domácí Chán, ale budějovický brankář si s jeho zakončením poradil a zneškodnil i dorážku.



V závěru si již hosté zkušeným držením puku nejtěsnější výsledek pohlídali – a přece jen si vezli domů povinnou výhru, i když nejtěsnějším poměrem.



Fakta – branka: 19. Karabáček (Bradley, Vydarený), vyloučení: 3:2, využití: 0:0, rozhodčí: Skopal, Vokřál – Maštalíř, Horažďovský.



Sestava ČEZ Motor České Budějovice: Kváča – Fillman, Kutlák, Pavlin, Pýcha, Plášil, Vydarený – Dunn, Gilbert, M. Novák – Babka, Bradley, Karabáček – Z. Doležal, R. Přikryl, Heřman – Dančišin, Doktor, Beránek – Endál. Trenéři: Prospal a Totter.



Našlapaný program základní části pokračuje nyní v rychlém sledu. Už v sobotu přivítá Motor v domovské Budvar aréně Třebíč (od 17) a hned v pondělí 18. února vyrazí do Litoměřic.