Na úvod letošního play off zahrála státní hymnu Jihočeská filharmonie v modrých dresech Motoru a pak už se ve vynikající atmosféře vyprodané haly začalo naostro.

Jihočeši začali náporem, v gólové šanci pálil z prostoru mezi kruhy Piskáček, ale Frodl soupeře podržel. Na druhé straně ulétl Camara, Bindulis musel zatáhnout za záchrannou brzdu v podobě faulu. Sudí naštěstí trestné střílení nenařídili a v oslabení výborný Hrachovina vše pochytal.

První přesilovku si pak zahrál také Motor a hned se měnilo skóre. Švih kapitána Gulaše našel pardubický gólman v horním růžku své svatyně – 1:0.

Domácí vedli, ale nadále hráli v tempu, přidal i soupeř a zápas měl skutečně šťávu. Hostím nahrály i dvě přesilovky, poctivě bránící hráči v modrých dresech však žádnou pohromu nepřipustili.

Motoru vyšel parádně vstup do druhého dějství a ani ne po minutě vedl už o dva góly. Abdul využil zaváhání obránce Zdráhala, z úhlu najížděl na pardubického brankáře a našel skulinu v jeho výstroji.

Radost ale trvala jen krátce. Mikušovo nahození od modré Hrachovina dobře neviděl a rázem to bylo zase už jen o gól. Perníkáře jako by pokropili živou vodou a aktivita se přenesla na jejich hokejky. Dynamo bylo v této fázi zápasu lepší a českobudějovický tým tahal za kratší konec. Druhá siréna byla pro domácí vysvobozením. Na střely na branku vedli Východočeši po dvou třetinách 19:13, což také vypovídalo o tom, co se na ledě dělo.

Uklidňující třetí gól mohl přijít hned v úvodu třetího dějství. Vráblíkova přesilovková bomba z první však přistála jen na tyči Frodlovy klece.

Navrch sice měli i nadále Východočeši, to je třeba objektivně uznat. Ale hokej se hraje na góly. Dvakrát nejprve domácí neuspěli. Do brejku se dostal Valský, obránci soupeře ho však stačili atakovat a kotouč mu utekl. Špičkou brusle pak Frodl vyrazil i nadějný pokus Ondráčka.

Přišlo to až šest minut před koncem. Po dalším rychlém přečíslení poslal Valský žabičku Novotnému a nestárnoucí matador akrobaticky ze vzduchu usměrnil kotouč do sítě – 3:1.

Tím bylo první čtvrtfinálové dějství prakticky rozhodnuté, i když Dynamo se ještě nevzdalo. Dvě a půl minuty před koncem ještě zkusilo power play. Ta ale již na výsledku nic změnit nemohla, protože svěřenci trenéra Modrého závěr zápasu bezpečně kontrolovali a soupeře nepustili do žádné vážnější šance. Mohli si tak vychutnat zasloužené bouřlivé ovace nadšené a zcela zaplněné Budvar arény.

Branky a nahrávky: 8. Gulaš (Šenkeřík, Pech), 21. Abdul, 54. J. Novotný (Valský, D. Voženílek) – 23. J. Mikuš (Paulovič). Vyloučení: 4:3, využití: 1:0. Rozhodčí: Pešina, Mrkva – Lhotský, J. Svoboda. Diváci: 6421 (vyprodáno). Stav série: 1:0.

Motor: Hrachovina – Percy, Piskáček, Šenkeřík, Bindulis, Štencel, Vráblík, Štich – J. Ondráček, Pech, Abdul – Valský, J. Novotný, D. Voženílek – Gulaš, Holec, Vondrka – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Pardubice: Frodl – J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Vála, Hrádek, J. Kolář – A. Musil, R. Kousal, Camara – Ciencala, Poulíček, Říčka – Rohlík, Anděl, Koffer – Blümel, Paulovič, Matys. Trenéři R. Král, Havíř a P. Sýkora.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Měli jsme dobrý nástup do utkání a podařilo se nám odskočit na dva góly. Ve druhé třetině jsme začali hrát trochu ustrašeně a prohrávali jsme osobní souboje. Pořád jsme ale o gól vedli. Třetí třetinu jsme sehráli dobře takticky a utkání jsme si podrželi s velice dobrým výkonem našeho gólmana. Byla nádherná atmosféra. Byla krása hrát před takovým publikem.“

Richard Král (Pardubice): „První třetina byla z naší strany ustrašená, špatně jsme se pohybovali. I přesto jsme si vytvořili dvě čisté gólové šance. Domácí ale měli více ze hry. Do druhé třetiny jsme se zlepšili, začali jsme domácí přehrávat a vytvářeli jsme si i šance. Nebyli jsme schopni překonat obranu Motoru a Hrachovina všechny naše střely viděl. Nedokázali jsme se prosadit.“