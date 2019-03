Havířov – V šestém čtvrtfinále play off první Chance ligy vyhráli hokejisté ČEZ Motoru v Havířově 4:1, celkově v sérii 4:2 a zajistili si postup do semifinále, které začíná v pátek.

Lukáš Endál slaví postup do semifinále play off. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Do branky Jihočechů se v rámci střídání obou gólmanů tentokrát postavil Strmeň a útočníka J. Doktora nahradil ve čtvrté formaci mladík Dančišin.



Hosté propásli začátek utkání. Od úvodních minut se ocitli pod tlakem soupeře a dlouho odolávat nedokázali. Šance Bednáře a Maruny ještě Strmeň dokázal krýt, ale hned ve 2. min. ho zaskočila střela Procházky z těžkého úhlu do horní poloviny branky a Havířov vedl.



Motoru chvíli trvalo, než se probral z nepříjemného direktu v podobě inkasované branky a až postupem času srovnal krok. Jeho první větší šanci měl obránce Jandus, který pálil tvrdě, leč těsně vedle.



Případný tlak hostí ale narušilo zbytečné vyloučení Karabáčka. Jeho tým opět malinko vypadl z tempa. Navíc si potom vyčíhl Heřman domácího Gřeše, čistým stromem mu způsobil krvavé zranění, což rozpoutalo velké emoce na hřišti i v hledišti. Na českobudějovickou střídačku létaly předměty a celý incident měl nakonec nečekané rozuzlení. Trenér Prospal dostal za protesty trest do konce zápasu, takže v 18. min. zamířil předčasně do kabin…



Rozháraný závěr první třetiny však přece jen přinesl českobudějovickou radost. Bradley ještě svou šanci neproměnil, ale půl minuty před první sirénou tečoval Kutlákovu střelu bruslí Čermák a bylo vyrovnáno. Branka byla připsána jeho spoluhráči Babkovi.



Do druhého dějství vstoupili podstatně aktivněji hosté. Lépe bruslili a bylo jen otázkou času, kdy se prosadí také gólově. Agilní Bradley ještě neuspěl, ale ve 26. min. už Motor poprvé v utkání vedl. Po střele Doktora a následné přihrávce Přikryla mířil přesně k tyči obránce Jandus.



Hosté měli v této fázi zápasu výrazně navrch a domácí jednoduše nestíhali. Po gólu doslova volala šance Doležala, ale prázdnou branku těsně minul. Jenže v polovině zápasu už byl přesnější. V přesilovce čtyři na tři mu šikula Karabáček připravil takovou pozici, ze které už prostě minout nemohl.



Dvoubrankový náskok, to byla přesně voda na českobudějovický hokejový mlýn. Hosté se stáhli, pozorně bránili a soupeř nebyl schopen nalézt recept na skálopevnou obranu hostí.



Ani v závěrečném dějství se obraz hry příliš nezměnil. Motor bezpečně kontroloval své vedení a také postup do semifinále. Havířov už působil hodně smířeným dojmem. A pokud už se dostali ke střele, vše pochytal spolehlivý Strmeň v hostující brance.



Komplikaci nepřineslo ani vyloučení Endála, při kterém si domácí větší šanci nevytvořili. Hra plynula a bylo prakticky jisté, že postup do semifinále už Jihočechy nemůže minout.



Definitivní tečku za zápasem mohl udělat Bradley, ale ke střele se nakonec nedostal. Tři minuty před koncem se domácí střídačka odhodlala k power play. Ale byla to skutečně jen labutí píseň domácích. Na větší tlak už neměli sílu a jejich absolutní zmar završil vlastní gól do prázdné branky, když Bořuta nastřelil Bednáře, od jehož brusle se kotouč odrazil do sítě. Gól byl připsán M. Novákovi, jenž se puku dotkl jako poslední. Motor tak mohl slavit zasloužený postup do semifinále.