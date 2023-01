Tři vteřiny před koncem hokejového extraligového zápasu Motor České Budějovice - Třinec (3:2) měl hostující Libor Hudáček na hokejce vyrovnání. Byla před ním prázdná branka. Ale úplně prázdná. Puk měl srovnaný na ledě pár centimetrů před čárou. Podívejte se na rozfázovanou akci, kterou na snímcích přikládáme k tomuto článku. To snad ani nejde neproměnit! "Dokážu se vcítit do jeho role," říkal po utkání obránce Motoru Roman Vráblík, který se ještě blýskl v posledních vteřinách volejbalovým odpálením puku do bezpečí. "Když si vzpomenu, jak jsme se v jiných zápasech natrápili my, tak ho úplně chápu," pohodil hlavou směrem k třinecké kabině, kde seděl smutný Hudáček. Hokejista s číslem 79 prožil možná úplně nejsmolnější zápas celé kariéry. Nejprve po jeho minele padl gól na 3:1, když prakticky nahrál před branku Valskému, a pak ten závěr. Diváci na tribunách v Budvar aréně se od srdce zasmáli. Byl to trochu škodolibý smích, ale netrefit prázdnou branku z takové pozice? Někteří hokejisté byli na ledě, další na střídačkách. Všichni zírali na velkoplošnou obrazovku. "Velmi. Velmi kuriózní moment," usmíval se po zápase obránce Motoru Mikuláš Hovorka.