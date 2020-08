„Pro všechny čtyři už ale bude juniorka trochu málo,“ je si vědom trenér Václav Prospal. „Jsou to hráči, kteří už by se měli oťukávat v chlapském hokeji. Měli by hrát mezi dospělými první, nebo alespoň druhou ligu,“ tvrdí.

Vedení klubu bude intenzivně jednat, aby zmíněným mladíkům sehnalo angažmá. „Bude záležet nejen na klubu, ale i agentech jednotlivých hráčů, co se jim podaří sehnat. Samozřejmě by bylo ideální, kdybychom měli farmu. Tyhle kluky neztrácíme, ale jsou stále u nás pod smlouvou. Budeme neustále v kontaktu s trenéry týmů, ve kterých budou hrát. Bylo by nejlepší, kdyby se je podařilo umístit někde v první lize. Naše juniorka by o ně určitě měla zájem, ale v tomhle případě by to mělo být maximálně tak na nějakou výpomoc. Měli by trénovat a hrát s dospělými,“ má Prospal zcela jasno.

Z kvarteta uvolněných hráčů jediný obránce Václav Svach bude s prvním týmem nadále trénovat. „Venca je na pozici obránce číslo osm, ale ještě za juniorku může hrát. Loni mu hrozně pomohlo, když mohl pendlovat do druhé ligy do David servisu. Pokud by tady ale měl být na stejné pozici jiný mladý hráč a nemohlo nastupovat ani za juniorku, tak to by pro něj bylo špatně. Potřebujeme vyřadit ještě dva beky, abychom se dostali na počet, jaký chceme mít. Nemůžeme mít více než osm obránců,“ konkretizuje.

Aktuálně má Motor osm beků, k tomu navíc již zmíněného Svacha a také Allena, který je stále ještě v USA a měl by dorazit na začátku září. Útočníků je v kádru momentálně po zúžení kádru patnáct. „Zužovat můžeme vždycky. Záleží na rozpočtu a vývoji situace. Také záleží na tom, jak se hráči budou prezentovat. Pokud tady bude někdo, kde se svojí rolí nebude spokojený a nebude ji akceptovat, tak skončí a nemám problém mužstvo osvěžit tím, že se mladé kluky přivedu zpátky,“ vzkazuje svým svěřencům.

Kvartet mladíků byl sice dočasně z kádru vyřazen, ale Prospala prý svými výkony nezklamali. „Trénovali naplno, přišli ve velmi dobré kondici. Třeba Čížek s tím měl v předcházejících letech, kdy s námi trénoval, velké problémy. Teď to bylo nebe a dudy. Vypadá to, že tenhle klučina má hlavu na správném místě,“ nezatracuje trenér mladíky, kteří momentálně přišli o místo v týmu.