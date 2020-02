Konečný výsledek je pro domácí celek možná až příliš krutý, třeba poměr střel na branku byl celkem vyrovnaný 28:34, ale o vítězi zápasu nebylo od jeho začátku pochyb. To v žádném případě.

Spokojen byl s průběhem utkání i trenér vítězného celku Václav Prospal. „Měli jsme výborný start. Hned po prvním vhazování jsme si vytvořili šanci, když kluci dobře sehráli signál a dostali jsme se okamžitě do přečíslení. Poté jsme hned brzy využili přesilovku a s náskokem se nám hraje vždycky daleko lépe,“ ocenil kouč vydařený vstup svého celku do zápasu.

Náročný kouč tentokrát neměl k případné kritice svých svěřenců prakticky žádný důvod. „Vždycky se najdou nějaké chyby a je co zlepšovat, ale průběh duelu jsme až na krátkou pasáž ve druhé třetině jsme byli jasně lepší. Pořád jsme se drželi na kotouči a ve třetí třetině jsme se výrazně prosadili i gólově,“ pochvaloval si.

Skutečně pouze ve druhé třetině Poruba trošku zazlobila a vytvořila si několik slibných šancí. „V těchto fázích zápasu nás podržel Milan Klouček v brance. Domácí nějaké možnosti měli, ale jakmile jsme dali třetí gól a na začátku třetí třetiny čtvrtý, tak už zbytek zápasu odklouzali,“ všiml si kouč.

K tomu došlo také pod vlivem skutečně poklidné atmosféry na stadionu v Porubě. Oficiální údaj hlásil návštěvu pouhých 659 diváků. „Atmosféra byla dost ponurá,“ připustí i Prospal. „Přitom Poruba měla výborný vstup do sezony a ještě kolem patnáctého kola se držela na druhé příčce tabulky. Bavil jsem se o tom s bývalým trenérem mužstva Milošem Holaněm, že na domácí zápasy chodilo v té době i patnáct set diváků. Teď jsou na konci první osmičky a návštěvy jsou poloviční.“

Svůj tým naopak vyrazila povzbudit desetičlenná skupina příznivců Motoru. „Moc jim děkujeme za podporu,“ vzkazuje trenér. „Na jakýkoliv venkovní zápas za námi přijede skupinka našich fanoušků, i když to často bývá poměrně daleko od domova. Jsme za to moc rádi.“

V brance Jihočechů podal výborný výkon Milan Klouček, záda mu ze střídačky kryl Adam Brízgala. Mimo hru je třetí do party Jan Strmeň, jenž podstoupil operaci zlomeného ukazováku pravé ruky. „Dohoda byla taková, že se teď všichni tři gólmani měli točit. Honza z toho vypadl, a než se vrátí minimálně do tréninku, tak musíme zátěž rozložit jenom na zbývající dva,“ rozkrývá kouč aktuální situaci.

Brízgala potřebuje sbírat starty, aby mohl nastoupit v případném finále play off. „S tím jsme počítali, že Adam bude pokaždé v utkání. Buď jako náhradník, nebo bude chytat. Ještě si sedneme a domluvíme se, kdo půjde do branky v Havířově,“ nechce předbíhat.

Strmeň je po zásahu pukem z tréninku a zlomenině prstu bohužel dlouhodobě mimo hru. „Doufáme, že operace dopadne dobře a Honza se k nám co nejrychleji vrátí. Ale méně než šest týdnů asi jeho pauza trvat nebude. Navíc pak bude muset nějakou dobu trénovat, aby se do toho zase dostal. Jeho zranění přišlo v nešťastnou dobu, ale naštěstí nám ještě zbývá nějaký čas do play off,“ konstatuje Prospal. Do čtvrtfinále play off vstoupí jeho tým přesně za měsíc ve čtvrtek 19. března.

Bohužel úplně stoprocentní není ani Adam Brízgala. Sice by dle dohody měl zůstat do konce sezony na jihu Čech, ale zpět na Kladno má vyřízené střídavé starty a jeho mateřský klub je v extralize ve složité situaci. Stále tak hrozí nebezpečí, že si ho Rytíři na nějaký zápas stáhnou, a pak už by nemohl nastoupit za Motor. „O tom jsme věděli a s tím jsme do toho šli,“ je si Prospal vědom. „Uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě bychom chtěli, aby byl Adam tady.“

Duel v Porubě vynechala Gilbertova řada, v sobotu doma se Vsetínem zase nehrála Venkrbcova formace. „Máme odehraných jednapadesát zápasů a jednotlivé formace budeme točit. Vyjasnili jsme si to a kluci dopředu ví, kdo kdy dostane volno. Pokud tedy budou všichni zdraví. Pak už přijde play off, tam budeme muset dělat rozhodnutí a někteří hráči se do sestavy nevejdou,“ uvědomuje si.

V aktuální tabulce má jasně první Motor 135 bodů a o bod tak překonal svůj vlastní rekord v počtu získaných bodů ve druhé nejvyšší soutěži ze sezony 2004 – 05. „Pro kluky je to pěkné, ale věřím, všichni máme ten hlavní cíl úplně jinde,“ zdůrazní trenér. „Pro mužstvo je to však velká odměna za tvrdou práci, kterou v této sezoně odvedlo. Před sezonou bychom asi těžko věřili, že v této době budeme mít tolik bodů,“ spokojeně se usměje.

Po pondělním utkání zůstala jihočeská výprava v Havířově, domů se bude vracet až po středečním utkání. „Z hlediska cestování to tak bylo rozhodně jednodušší,“ vysvětluje českobudějovický lodivod.