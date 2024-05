Tři hokejisté s kořeny z jihu Čech se podíleli na zlatém triumfu českého národního týmu na mistrovství světa v Praze. Útočník Jáchym Kondelík hraje přímo za českobudějovický Motoru, další forvard Lukáš Sedlák se rovněž naučil hrát hokej pod Černou věží a teď válí za Pardubice, obránce Jan Rutta je rodákem z Písku, ale už sedm let nastupuje v nejprestižnější hokejové soutěži světa NHL a s Tampou dokonce dvakrát slavil zisk Stanleyova poháru.

Jáchym Kondelík (vpravo) s mistrovským pohárem spolu s Davidem Špačkem. | Foto: Deník/ František Bílek

Třiatřicetiletý rodák z Písku Jan Rutta byl jedním ze základních stavebních kamenů defenzivy našeho týmu. To platilo až do semifinále, finále musel bohužel sledovat jen z tribuny. „Byl totiž dodatečně suspendován za zákrok loktem na Švéda Lundeströma. Přímo na ledě potrestán nebyl. Stopku na jeden zápas Ruttovi až dodatečně vyměřila disciplinární komise šampionátu. Na radosti ze zlaté medaile mu to ale očividně neubralo.

Jana Ruttu chtějí přivítat s pohárem doma v Písku

Jan Rutta Obránce Číslo dresu: 44 Počet zápasů na MS: 9 (149:24 minut) Bilance: 1+0 Věk: 33 let Rodné město: Písek První klub: IHC Písek Současný klub: San Jose Sharks

Dvakrát už Rutta přivezl do rodného města na Otavě Stanleyův pohár, teď ukáže fanouškům pohár pro mistry světa. „Je to hodně čerstvé, ale určitě se pokusíme Honzu oslovit, jestli by nám nepřivezl do Písku ukázat pohár i zlatou medaili a trošku to s námi oslavil,“ ujišťuje předseda IHC Písek Lukáš Tramba, jenž se byl osobně na šampionátu podívat. Viděl jsem naše utkání s Finskem a duel Švýcarsko – Kanada,“ konkretizuje.

Jan Rutta (vpravo) s mistrovským pohárem spolu s Ondřejem Palátem.Zdroj: Deník/ František Bílek

Na svého odchovance jsou v Písku patřičně pyšní. „Odehrál v Písku žákovské kategorie, potom odešel přes Plzeň a Chomutov do zámoří, kde dvakrát vyhrál Stanelyu Cup. Je to úžasný příběh, už skoro končil s hokejem a teď je mistrem světa. Teď už snad jenom olympiáda, aby vstoupil do Triple Gold Clubu,“ usmívá se Tramba. „Jsme na Honzu strašně moc pyšní, navazuje na Neckáře, Němečka, bratry Kováře a další slavné odchovance píseckého hokeje. Jsme na něj moc pyšní a držíme mu palce, aby se mu dařilo i nadále.“

Jáchym Kondelík udělal dobře, že nešel do branky jako jeho otec

Urostlý centr Jáchym Kondelík (24 let) se stal čtrnáctým hráčem českobudějovického klubu, který se stal mistrem světa. Před ním to byli Jiří Macelis, František Mizera, Čeněk Pícha a František Vacovský v roce 1949, Miroslav Dvořák a Jaroslav Pouzar v letech 1976 a 1977, Jiří Lála (1985), Radek Bělohlav (1996), Radek Martínek (2000 a 2001), Slovák Ladislav Čierny (2002), Radek Dvořák a Václavem Prospalem (2005) a Petr Gřegořek (2010).

Jáchym Kondelík Útočník Číslo dresu: 22 Počet zápasů: 6 (64:40 minut) Bilance: 0+1 Věk: 24 let Rodné město: Hannover (Německo) První klub: EC Hannover Indians Současný klub: Banes Motor České Budějovice

Kondelík se nepotatil a nenavázal na svého otce, který byl výborným gólmanem a proslavil se především v Německu. I když ho to lákalo, jak sám říkal. Jako sedmnáctiletý mladík odešel do zámoří, odkud se v průběhu uplynulé sezony vrátil jako hotový hráč a v dresu Banes Motoru se stal doslova Kometou celé extraligy. Trenér Rulík ho povolal do tréninkového kempu před světovým šampionátem. Postupně si připsal svůj první zápas v národním týmu, první gól, proklouzl i do konečné nominace na mistrovství světa, kde sehrál šest zápasů. Ze základní sestavy vypadl až po příjezdu hvězdné dvojice z Bostonu Pastrňák – Zacha.

Jáchym KondelíkZdroj: Deník/ František Bílek

„Jsme pyšní na to, že jedním z mistrů světa je také hráč Motoru, na jehož výchově jsme se podíleli. Máme radost, že šampionát skončil takovým úspěchem na poli sportovním i organizačním a náš hráč u toho byl takhle blízko,“ cení si mimořádného úspěchu svého hráče i generální manažer Banes Motoru Stanislav Bednařík.

Vždycky to byl rafan, říká o Lukáši Sedlákovi jeho bývalý spoluhráč Michal Švihálek

Lukáš Sedlák (31 let) se naučil hrát hokej pod Černou věží, ale za českobudějovické áčko si nikdy nezahrál. Už v juniorském věku totiž odešel do zámoří a v NHL nasbíral téměř dvě stovky startů. Další 179 přidal v KHL a v současné době je kapitánem extraligových Pardubic. Domů na jih Čech se ale vždycky rád vrací.

Lukáš Sedlák Útočník Číslo dresu: 23 Počet zápasů: 10 (164:47 minut) Bilance: 5+5 Věk: 31 let Rodné město: České Budějovice První klub: HC České Budějovice Současný klub: HC Dynamo Pardubice

Na světovém šampionátu se blýskl především dvěma téměř identickými bekhendovými blafáky v semifinále proti Švédsku a o hattrick ho po střele do prázdné branky při power play soupeře připravil jen těsný ofsajd jednoho ze spoluhráčů. „Byla škoda, že mu hattrick nevyšel, ale na to v tu chvíli asi nemyslel,“ míní Sedlákův bývalý spoluhráč z českobudějovické juniorky Michal Švihálek. Spolu se Sedlákem a Tomášem Rouskem tehdy vytvořili mimořádně silnou formaci, ze které to Sedlák dotáhl jednoznačně nejdál. Rousek hrál naposledy druhou ligu v Písku, Švihálek už před několika lety hokejové prostředí opustil a věnuje se reklamě a marketingu.

Lukáš Sedlák s mistrovským pohárem.Zdroj: Deník/ František Bílek

Přesto světový šampionát pozorně sledoval. „Viděl jsme všechny naše zápasy. Jak se hrálo mistrovství u nás, tak to bylo o to zajímavější. Dokonce jsem přemýšlel, že bych se na nějaké utkání jel podívat, ale nakonec to neklaplo,“ říká Švihálek.

Se svým bývalým a dnes hodně slavným parťákem v kontaktu není. „Nevoláme si ani nepíšeme. Naposledy jsme se viděli možná před nějakým pěti, šesti roky. Ale jeho kariéru rozhodně sleduji, i když jsem z hokeje docela vypadl. Na finále extraligy jsem se díval hlavně kvůli němu. Úspěch mu moc přeji. Zaslouží si ho za svoji bojovnost a ochotu udělat cokoliv pro tým. On byl vždycky takový rafan, který v týmu přijal jakoukoli roli. Na mistrovství se výborně ujal role prvního centra, i když pak přišly změny v sestavě. Skvěle to odmakal a pak přišly i body, ale na prvním místě pro něj byl vždycky týmový úspěch. Zlatá medaile je krásná odměna,“ vzkazuje svému bývalému spoluhráči.