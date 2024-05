Vítězného čtvrtfinále českého týmu na hokejovém mistrovství světa v Praze proti USA (1:0) pochopitelně sledoval i manažer mládeže českobudějovického Motoru a dvojnásobný mistr světa do dvaceti let Václav Nedorost. „To je jasné, že jsem se díval. Díval se asi každý ne?“ téměř ho pohoršil dotaz, jestli čtvrtfinálový zápas sledoval.

Václav Nedorost | Foto: archiv Deníku

Výhra našeho týmu ho potěšila. „Moc pěkný výkon našich hráčů a zasloužená výhra,“ konstatoval. „Až na pár šancí ze strany soupeře v první třetině jsme byli aktivnější a Američany jsme přehrávali. Zvládli jsme výborně i ve třetí třetině hru jeden na jednoho před naší brankou, z čehož jsem měl trochu strach, jak naši obránci obstojí v soubojích s těžkými soupeři,“ říká.

V klíčovém duelu celé sezony český celek obstál. „Kluci to zvládli fantasticky. Samozřejmě jim pomohla i skvělá atmosféra, ale byla to zasloužená výhra. Ani ve třetí třetině to z naší strany nebylo žádné couvání a nějaké velké bránění. Fakt perfektní výkon,“ nešetřil chválou.

Nedorost pozorně sledoval už utkání našeho národního týmu ve skupině a duely s Finskem a Kanadou navštívil spolu se svým synem osobně. „Po nepovedeném turnaji v Brně se tým obdivuhodně zvedl a sehrál velmi dobré zápasy. A samozřejmě mu výrazně pomohly i posily, které dorazily ze zámoří,“ konstatuje.

Boje o medaile bude sledovat pozorně doma u televizní obrazovky. „Je to naprosto vyrovnané. Z první čtyřky může každý porazit každého. Našim věřím, nemusí se nikoho bát. V semifinále se Švédskem je to padesát na padesát,“ je přesvědčena velká postava českobudějovického hokeje.