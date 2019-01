České Budějovice – Poprali se s nepříznivým vývojem zápasu, otočili dvougólové vedení soupeře a přivezli hodně cenné tři body. Hokejisté ČEZ Motoru zvítězili ve 43. kole první Chance ligy ve Frýdku-Místku 5:3, přestože ještě po druhé třetině prohrávali 1:3. Ve středu čeká Jihočechy domácí duel s nováčkem z Poruby (17.30).

Aleš Totter | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hosté si nakonec přivezli tříbodovou výhru, ale zápas si sami zkomplikovali zbytečnými chybami. Do utkání přitom výborně vstoupili a soupeře přehrávali. „Začátek jsme měli dobrý. Měli jsme více ze hry a drželi jsme se hodně na kotouči. V oslabení se nám také podařilo dostat do vedení,“ vrací se k utkání asistent trenéra Prospala Aleš Totter.



Jenže soupeř dokázal vyrovnat ještě dříve, než se vyloučený kapitán Vydarený vrátil do hry. „To je jedna z věcí, které se nám nedaří. Neudržíme delší dobu vedení a sami vrátíme soupeře do hry. Tyto momenty musíme zvládat lépe,“ ví Totter.



Ve druhém dějství byla dominance hostujícího celku ještě výraznější a druhý gól doslova visel ve vzduchu. Jenže v době vrcholícího tlaku přišla chyba Motoru a soupeř se dostal ve vlastním oslabení do vedení 2:1. „Druhou třetinu jsme výborně začali. Drželi jsme se na puku a také vyhrávali buly, což byla v utkání naše silná stránka. Získávali jsme hodně kotoučů. Jenže při naší přesilovce jsme pustili soupeře po individuální chybě do šance a po nedorozumění dvou našich hráčů jsme Frýdku umožnili skórovat,“ přibližuje Totter komplikaci ve vývoji zápas z pohledu jeho celku.



A další na sebe nenechala dlouho čekat. „Z naší strany následovala sada zbytečných vyloučení a soupeř dal z přesilovky také poměrně dost laciný gól na 3:1,“ konstatuje asistent.



Jenže jeho svěřenci naštěstí prokázali mimořádnou bojovnost a vůli po vítězství. Čtyřmi góly dokázali nepříznivě se vyvíjející duel otočit. „Přestože jsme prohrávali, tak jsme cítili, že střídačka žije a jsme schopni utkání otočit. Věděli jsme, že máme sílu a dobrou kondici, což nám snad vydrží až do konce sezony. Měla by to být naše silná stránka. Mužstvo je dobře natrénované, což se potvrdilo a přebruslili jsme Frýdek, který přitom patří k dobře trénovaným týmům,“ pochvaluje si trenér.



Čtyři góly v závěrečné třetině, to je skutečné velký počin. „Zjednodušili jsme hru a chodili do branky. Po zisku kotouče jsme se hned tlačili do útoku. Podařilo se nám snížit a po výborné individuální akci Romana Přikryla už podruhé v utkání skórovat ve vlastním oslabení,“ popisuje Totter vzepětí svých svěřenců.



Vítězný čtvrtý gól dal obránce Pavel Pýcha a byla to jeho již desátá branka v sezoně. „Byli jsme trpěliví a gól jsme dali po Čendově povedené střele z první do předbrankového prostoru,“ chválí pohotovost šikovného beka. „Potom ještě přidal pátý gól po hezké individuální akci David Gilbert. Vyhráli jsme zaslouženě,“ je Totter přesvědčen.



Podobné vítězství, kdy jeho tým musel otáčet výsledek, má mimořádnou cenu. „Teď nás čeká hodně zápasů v rychlém sledu a pro naše sebevědomí se nemohlo nic lepšího stát,“ libuje si asistent. „Radost po takové výhře je daleko větší. Mužstvo má svou sílu, což se projevilo. Obrat nás moc potěšil. Věřím, že další utkání s Porubou začneme tam, kde jsme ve Frýdku skončili,“ přeje si.



Pozitivní je, že se trenérům podařilo stabilizovat sestavu. „Prakticky do ní až na kosmetické úpravy nemusíme sahat. Sestava si sedla, což je moc důležité,“ přikývne.



Trošku mu však přidělávají vrásky zbytečná vyloučení jeho hráčů. „V posledních zápasech jsme šli čtyřikrát ven za vyhození puku do hlediště. Přitom to bylo vždycky bez tlaku. Tady musí zafungovat lepší komunikace mezi hráči, pak to bude dobré,“ věří.



Pro středeční duel s Porubou zůstávají mimo hru kapitán Kutlák, mladý bek V. Doktor a kanadský útočník Dunn, jinak by měl být k dispozici kompletní kádr.