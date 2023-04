Jan Marek tragicky zahynul při pádu letadla. V Jindřichově Hradci po něm pojmenovali stadion. Každý rok Markův bývalý trenér Jan Hanzálek pořádá memoriál. "Nikdy na Honzu nezapomenu," říká organizátor jubilejního desátého ročníku hokejového turnaje dorosteneckých týmů.

Memoriál Jana Marka v Jindřichově Hradci | Video: Deník/ Kamil Jáša

Desátý ročník memoriálu Jana Marka uspořádal, stejně jako devět předchozích ročníků, Jan Hanzálek. "Na Honzu vzpomínám jenom v dobrém," říká hokejový trenér a ve vzpomínkách na mistra světa 2010 pokračuje: "Strávili jsme spolu hodně času. Sedm let jsem ho trénoval. Honza byl jedním z velkých odchovanců jindřichohradeckého hokeje. Byl neskutečně poctivý a pracovitý kluk, který v hokeji něčeho dosáhl. Byl neuvěřitelný jindřichohradecký srdcař, velký patriot." Hanzálek zmiňoval Markovy návraty domů. "Při každé příležitosti se rád vracel do Hradce, je veliká škoda, co se stalo."

Polečnice v Českém Krumlově straší, podívejte se na video. Fotbal nezastavila

Český profesionální hokejový útočník zahynul s týmem ruského Lokomotivu Jaroslavl, v němž působil, při pádu letadla. Dorostenci, kteří nastoupili do 10. ročníku turnaje, věděli, kdo byl Jan Marek. "Z toho mám radost. Proto memoriál pořádám. Aby se na Honzu nezapomnělo. Snažím se zvát kvalitní týmy napříč republikou, jsem rád, že tady hokej žije," uvedl pořadatel 10. ročníku memoriálu Jana Marka v Jindřichově Hradci. K Vajgaru znovu přicestovali i mladíci z Rakouska. "EC Red Bull Salzburg měl právo obhajovat vítězství, je tady na turnaji znovu, pracují tam v akademii, je to fungující klub, který jsem rád, že je účastníkem turnaje."

Jan Hanzálek věří, že na Stadionu Jana Marka vyrostou další české hokejové hvězdy "V Hradci, který byl v krizi, a trochu se tu rozpadl hokej, tato soutěž není. Teď se situace stabilizovala. Už na tomto turnaji se vrátili hráči do mateřského klubu, věřím, že tu postupně budou vyrůstat další." Podle Hanzálka záleží na práci trenérů. "Je to všechno o kvalitních náborech, do Jindřichova Hradce by se měly vrátit hokejové třídy. To bylo období v devadesátých letech po zastřešení zimního stadionu, kdy tady vyrostlo plno skvělých hokejistů. Kromě Honzy Marka, Jirka Novotný, Aleš Kotalík, Vláďa Sičák, kluci Michálkové - Zbyněk s Milanem. Bylo úžasné, když Robert Záruba říkal, že tak malé provinční město produkuje tolik reprezentantů. Jen na mistrovství světa v Bratislavě v roce 2011 byli v české reprezentaci čtyři kluci, kteří do Jindřichova Hradce přivezli bronz," zavzpomínal Jan Hanzálek, hlavní organizátor memoriálu Jana Marka.