Útočné řady extraligových hokejistů Motoru, které poněkud prořídly kvůli několika zraněným, posílí Tomáš Šoustal. Urostlý forvard přichází na hostování z Komety Brno do konce prosince.

Tomáš Šoustal | Foto: Deník

Čtyřiadvacetiletý rodák ze Šternberka má za sebou dvě účasti na mistrovství světa do dvaceti let, dokázal v zámoří vyhrát juniorskou soutěž WHL a zahrál si také finále prestižního Memorial Cupu. Posléze působil na univerzitě Lakehead a před minulou sezonou se vrátil domů do Česka.