V úvodu zápasu existovalo na ledě jen jedno mužstvo a Hrachovina v brance hostí se měl od začátku co otáčet. Kriegerova šance po přečíslení byla z kategorie vyložených. Českobudějovický gólman se vytáhl, ale v 5. min. už zasáhnout nemohl. Vítkovická elitní formace předvedla bleskurychlou kombinaci, na jejímž konci Mueller našel Bukartse a ten už neměl sebemenší problém otevřít skóre.

O dvě minuty později vypálil přes bránícího Šenkeříka Fridrich, Hrachovina na kotouč u tyčky nedosáhl a bylo to už o dvě branky.

Katastrofální vstup do utkání mohl alespoň částečně napravit Přikryl, jenž po kličce už posílal kotouč do vítkovické klece, ale gólman Stezka ho neuvěřitelným zákrokem přikryl lapačkou na brankové čáře.

Jihočeši se však přece jen zvedli a v 15. min. se vrátili do hry. Pod horní tyčku se trefil Jakub Strnad (poprvé nastoupil v elitní formaci po boku Gulaše s Pechem) a svým prvním gólem v sezoně snížil na 2:1.

Motor byl na koni, vyrovnání doslova viselo ve vzduchu, jenže stačil další rychlý výpad domácích, Chlán se snad až příliš lehce protáhl kolem Valského a střelou z úhlu překonal Hrachovinu potřetí.

Do druhého dějství vstoupili hosté s obrovským odhodláním, Stezka i s velkou dávkou štěstí odolával, ale ve 25. min. procedil puk skrz jeho výstroj Šenkeřík – 3:2.

A to ještě zdaleka nebylo všechno. Motor hrál v této fázi zápasu opravdu dobře a po zásluze ještě ve druhé třetině vyrovnal. Postarala se o to opět první řada. Gulaš vybojoval kotouč, Strnad vystřelil a Pech dorazil – 3:3.

Jenže ve třetí části přitlačili zase Ostravané a před Hrachovinou bylo pořádně horko. Ve 48. min. se také pět tisícovek domácích fanoušků dočkalo. Střela Gewieseho od modré skončila až v brance Motoru – 4:3.

Hostím dlouho trvalo, než se dostali do závěrečného tlaku. Více než dvě minuty před koncem zkusili power play, ale k vyrovnání bylo bohužel daleko…

Branky a nahrávky: 5. Bukarts (Mueller, Krieger), 7. Fridrich (J. Mikuš, Stezka), 18. Chlán, 48. Gewiese (L. Kovář, Kalus) – 15. Strnad (Gulaš, Gazda), 25. Šenkeřík, 37. Pech (Strnad, Gulaš). Vyloučení: 1:3, bez využití. Rozhodčí: Šír, Mrkva – Lederer, Rožánek. Diváci: 5045.

Vítkovice: Stezka – Raskob, Koch, Grman, J. Mikuš, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Lakatoš, Chlán, Fridrich – Mueller, Krieger, Bukarts – Kalus, Lindberg, Dej – Lednický, Marosz, Krenželok. Trenéři: Holaň a Philipp.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Gazda, Bindulis, Hovorka, Šenkeřík – Gulaš, Pech, Strnad – Valský, M. Hanzl, Dzierkals – F. Přikryl, Toman, Čachotský – Karabáček, Vopelka, Tomeček. Trenéři Modrý, Čermák a Fousek.

Hlasy trenérů - Miloš Holaň (Vítkovice): "Vyšel nám parádně vstup do utkání. Do desáté minuty jsme byli jasně lepší. Pak ale nechápu, co se stalo. Od desáté minuty do konce druhé třetiny jsme hráli snad nejhorší hokej v této sezoně. Hráči si asi mysleli, že už to půjde samo. Do třetí třetiny jsme sestavu zredukovali. Vážím si, že jsme byli trpěliví a byli jsme šťastní za gól po střele z první. Závěr utkání jsme sehráli zodpovědně a jsme rádi za tři body."

Jaroslav Modrý (Motor): "Neměli jsme utkání dobře rozehrané. Udělali jsme dvě chyby asoupeř še ldo vedení. Ukázali jsme ale charakter a ve druhé třetině jsme se dokázali vrátit do zápasu. Měli jsme lepší pohyb a povedlo se nám vyrovnat. Třetí třetina už byla vabank. Soupeř dal gól, my jsme ho nedali. Maličkost nás stála body, které nám moc chybí. Naše situace není jednoduchá, ale musíme si dál dělat naši práci."

Daniel Gazda (obránce Motoru): "Bylo to náročné. Pro mě toho byla spousta nového. První třetina se nám moc nepovedla, ale pořád jsme byli ve hře a věděli jsme, že můžeme něco uhrát. Škoda, že jsme dostali čtvrtý gól po střele od modré. Z naší strany to byl dobře odbojovaný zápas a je škoda, že jsme neuhráli nějaký bod, protože je potřebujeme jako sůl,"