Motor táhne. I v době covidové, kdy jiní pokladníci žehrali nad úbytkem fanoušků, do Budvar arény se sjížděli a sjsíždějí příznivci z celého kraje.

Ze Soběslavska, ze Šumavy, z Písku, z Č. Krumova…

"Zájem mají lidi o pletné šály," vypráví Eliáš o svých zkušenostech nejen z této sezony. "Kšiltovky, kulichy, mikiny, trička."

Pletená šála a čepice. To je fanoušek MotoruZdroj: Deník/ Kamil JášaSamostatnou kapitolou jsou dresy: "Ty si fandové kupují na dlouhá léta. Když si ho jednou pořídí, tak ho mají minimálně dva roky, na tři nebo na čtyři." Právě dresům v Hockey landu věnuje Eliáš speciální pozornost. "My vždy děláme sezonu zpátky. Děláme si to ve své linii," říká a vysvětluje: "Neděláme kopie dresů, ve kterých se hraje, máme své designy, svoje úpravy." Jde tedy prakticky o repliku, ale: "O repliku se svými vlastními úpravami. Prostě dresy neděláme vyloženě podle toho, v čem hokejisté hrají."

České Budějovice jsou hokejovým městem. Jak říkají ti, kteří prošli NHL: "Jsme hockey town."

František Eliáš tráví pár metrů od Budvar arény hodně času. Co vypozoroval? "Návštěvnost na zápasech je vynikající. To je krásná věc. Z pohledu místních fanoušků ale většinou přijíždějí příznivci, kteří nejsou z Budějovic. Na hokej jezdí lidi, kteří bydlí v okolních vesnicích a městečkách. Alespoň u nás se tady potkávají lidi, kteří přijíždějí z větší dálky." František Eliáš přidává i svůj odhad: "Já si myslím, že dva až tři tisíce jsou lidi z dojezdových vzdáleností."