„Dobře jsme věděli, jaký má Sparta tým a v jaké je formě,“ byl si vědom trenér Motoru David Čermák. „Chtěli jsme do utkání vstoupit tak, abychom co nejdéle drželi nerozhodný stav a trošku soupeře potrápili. To se nám dařilo v první třetině,“ uvedl.

Jenže o všem rozhodla druhá část hry, ve které Sparta nastřílela čtyři branky a hosté naopak vyslali na Kořenáře v domácí kleci jedinou střelu (plus Martin Hanzl nastřelil břevno). „Ve druhé třetině jsme udělali velké chyby. Dvakrát jsme špatně vystřídali, a jakmile se Sparta dostala do vedení, tak v pohodě dotáhla zápas do vítězného konce,“ uznal Čermák citelnou převahu ze soupeřovy strany.

První branka padla po vyloučení hostujícího obránce Percyho za zdržování hry, když se snažil zašlápnout kotouč u mantinelu a rozhodčí ho poslali na trestnou lavičku. Přesilovku domácí dokázali Řepíkem zužitkovat. „Ani na videu nebylo pořádně vidět, jestli na kotouč skutečně šlápl,“ pokrčil Čermák rameny.

Smolař sezony Stuart Percy si drží jako obránce úctyhodný průměr bod na zápas

Do třetí třetiny nahradil Dominika Hrachovinu v brance Motoru Jan Strmeň. „Hrášek dostal čtyři góly, jeden byl hodně smolný, tak jsme ho chtěli vytáhnout a nenechat ho v brance trápit,“ vysvětlil kouč střídání na gólmanském postu.

Sparta odehrála pohodový zápas a tři body brala zaslouženě. „Za vítězství jsme rádi,“ přikývl i švédský asistent trenéra Hořavy Hans Wallson. „První třetina z naší strany nebyla dobrá, nehráli jsme, jak jsme chtěli,“ připustil. „Ve druhé jsme ale naopak hráli velmi dobře a kontrolovali puk. Ve třetí to bylo taky slušné, celkem jsme dovolili soupeři jen čtrnáct střel. V první části ale náš gólman chytal velmi dobře a dal nám šanci vyhrát,“ zhodnotil utkání.

Jihočeši se v tabulce rozhodně nenacházejí v komfortní situaci a budou potřebovat každý bod, protože poslední příčka tabulky je nebezpečně blízko. Z následujícího domácího dvojzápasu s Plzní a Třincem tak potřebují vytěžit co nejvíce.