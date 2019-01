České Budějovice – Má za sebou premiérovou sezonu, ve které nově vzniklý ČEZ Motor České Budějovice nakonec zachránil první hokejovou ligu. Původní ambice byly v každém případě vyšší, přesto lze tzv. nultou sezonu hodnotit pozitivně. Už jenom díky skutečně mimořádné divácké přízni. V tomto duchu hodnotí sezonu i sportovní ředitel klubu a asistent trenéra Petra Rosola v jedné osobě Radek Bělohlav.

Radek Bělohlav | Foto: Deník/ Jan Škrle

Potěšila vás hodně závěrečná vysoká výhra 10:1 nad Berounem?

Bylo to příjemné a kluci si zápas užili. Měli jsme za celou sezonu co vracet divákům i partnerům. Věřím, že se to alespoň částečně povedlo. Tenhle úkol jsme v posledním utkání sezony splnili na jedničku.



Vybavíte si, ať už jste byl hráč nebo trenér, kdy dal váš tým naposledy deset gólů?

Možná to bylo ještě potom někdy jindy, ale já si vybavuji, když jsme před lety vyhráli v play off extraligy v Olomouci 10:2. Deset gólů, to je ale výjimečná suma i v této soutěži.



Co jste říkal fanouškům, kterých na poslední zápas sezony přišlo pět tisíc a po jeho skončení probíhaly oslavy, jako kdyby se vyhrál mistrovský titul?

Fanoušci byli po celou dobu skvělí. A právě proto mě mrzí, že sezona nebyla alespoň o něco úspěšnější. Diváci by si to zasloužili, protože jsou úžasní. My jsme to ale nedokázali. Na takovýhle zápas se nezapomíná. Je to něco podobného, jako když přišli v létě na první přátelák s Kladnem v takovémhle obrovském počtu. To jsou skutečně nezapomenutelné věci a máme nač navazovat. Je radost po takovém utkání se těšit na další trénink, protože vím, že to má smysl.



Byla to první sezona nově vzniklého klubu, ve které jste v první lize obsadili jedenácté místo. Hodnotíte premiérový ročník pozitivně?

Po odchodu extraligy jsme neměli vůbec nic a báli jsme se, co bude dál. Pamatuji si, že jsem byl v srpnu strašně nervózní, protože jsem neměl čas na samotný hokej a na přípravu. Jak je vidět, na výkonech mužstva se to také podepsalo. Vyšší ambice byly, ale je to pro nás velká zkušenost a budeme z nich čerpat do budoucna.



Už máte představu, kolik hráčů ze současného kádru bude pokračovat v příští sezoně?

Představu máme, ale její plnění se bude hodně odvíjet od financí. Pořád se vracíme k tomu, že nemáme žádného svého hráče a začínáme stále tak trochu od nuly. Díváme se po posilách, které by se nám líbily a které by k nám dokonce i samy chtěly. Ale musíme na ně mít finance a také se nám musí hodit do koncepce. Tým se v každém případě obmění. Teprve však uvidíme, z kolika procent. Nějakou koncepci máme a jména na papíře také. Všechno je to ale věc jednání. Nejprve si musíme vyhodnotit právě skončenou sezonu. Někteří hráči u nás budou pokračovat, někteří skončí. To je v hokeji normální.



Už máte určitý výhled, jak na tom bude klub v příští sezoně po finanční stránce?

Pokud by se nám podařilo naplnit takový rozpočet jako pro letošní sezonu, tak jsou to pro první ligu velmi dobré podmínky. Zázemí pro tuto soutěž je rovněž skutečně na úrovni. Navíc ve spojení s výbornými diváky, kteří jsou pro nás velice významným partnerem. Za to jim patří velké poděkování. Pokud budeme moci hovořit o podobných číslech, tak to bude výborné. Čeká nás ale hodně práce právě na poli finančního zajištění klubu. Na to budeme mít mnohem více času než loni. Hodně jsme se věnovali zakládání klubu, marketinku a obchodu. To se povedlo. Málo času nám ale zbývalo na sportovní stránku. To nyní musíme zlepšit.



Budete trénovat nadále i po skončení sezony?

Budeme i nadále pokračovat v přípravě. Trénovat s námi budou i junioři. Do jedenáctého dubna budeme s některými hráči trénovat na ledě a zaměříme se hlavně na individuální činnosti. U mladých hráčů chceme zapracovat na zlepšení techniky a bruslení. U některých je třeba zapracovat i na jejich muskulatuře, protože to není otázka jenom letní přípravy. Je to pro ně velký úkol, kteří někteří zvládnou, ale někteří také ne. Je to záležitost ne týdnů, ale měsíců.



Do jedenáctého dubna budete trénovat, potom bude následovat dovolená?

Začátek letní přípravy je naplánován na 28. dubna. Nemáme nač čekat. V letošní sezoně jsme neuspěli, takže se začneme připravovat, abychom se vyvarovali toho, co se nám letos nepovedlo.



Letní příprava vašeho týmu proběhne kompletně v domácích podmínkách?

Ano. Trénovat budeme prakticky pouze doma. Pouze na přelomu května a června odjedeme na Šumavu na Pasečnou, kde mužstvo absolvuje náročné kondiční soustředění. Poslední dva týdny v červnu bychom měli mít kombinovanou přípravu na suchu a na ledě. Poté bude následovat dovolená a kolem pětadvacátého července se vrátíme už na led.