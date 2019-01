České Budějovice – Ve 29. kole první WSM ligy vyhráli hokejisté ČEZ Motoru nad Havířovem 1:0 a udrželi si jak letošní domácí neporazitelnost, tak i první příčku v tabulce. Tu budou hájit v sobotu v Benátkách nad Jizerou (16).

Do domácí branky se postavil Gába (týmová jednička Kváča zkouší štěstí na střídavý start na Spartě), záda mu kryl ze střídačky sparťan Honzík. V hostující kleci se představil českobudějovický Bláha, jenž ve slezském klubu hostuje.



A právě on byl ústřední postavou úvodní třetiny. Motor totiž svého soupeře sevřel a dlouho se hrálo prakticky jen na jednu branku. Bláha však přestál i dvě největší šance domácích. Při střele Bárty do téměř odkryté branky po akci Nedorosta měl i patřičný kus štěstí, sólo Vampoly pak s přehledem ustál.

Hosté byli dlouho prakticky neškodní a malinko se dostali do hry až při dvou přesilovkách v závěru úvodní dvacetiminutovky.



Také po změně stran pokračovalo dobývání havířovské obrany, ale tlak to nebyl nijak zdrcující a šance se rodily jen těžko. Diváci se dočkali až v polovině zápasu. Havířovský kapitán Krisl byl trošku přísně vyloučen a domácí muž s céčkem na hrudi Kutlák otevřel skóre. Na jeho švih od modré Bláha zareagovat nestačil.



Ale jinak to zrovna strhující podívaná nebyla. Vzruch přineslo ještě přečíslení dva na jednoho při vlastním oslabení, ale Fillman s Pajičem na Bláhu nevyzráli.



Ani třetí třetina na průběhu zápasu moc nezměnila. Povedenou střelu Roba zlikvidoval Bláha, na druhé straně zkrotil přesilovkovou střelu Kaluse jinak jen málo vytížený (ale spolehlivý) Gába.

Případný domácí tlak otupila dvě (poměrně sporná) vyloučení, hosté zase neměli takovou hokejovou kvalitu, aby si vytvářeli větší šance. Závěr oboustranně dost utrápeného zápasu žádné velké drama nepřinesl. Motor kontroloval kotouč a soupeře pustil jenom ke kratičké power play. Kromě tří bodů ale byla tentokrát pozitivem asi jen Gábova nula.



Branka a nahrávka: 32. Kutlák (Vampola). Vyloučení: 6:4, využití: 1:0. Rozhodčí: Jechoutek, Vokřál – Kreuzer, Štětina. Diváci: 5324.

ČEZ Motor: Gába – Kutlák, Kučný, Pavlin, Pýcha, Fillman, Vráblík – M. Bárta, Pajič, Nedorost – Dostálek, Vampola, Čermák – Vlček, L. Rob ml., Jonák – Toman, Galamboš, Heřman. Trenéři Jelínek, L. Rob st. a Kotalík.

Hlasy trenérů - Luboš Rob starší (Motor): "Chtěli jsme dát v úvodu zápasu nějaké góly, což se nám bohužel nepodařilo. Nakonec jsme se prosadili až v přesilovce v polovině zápasu a od toho se odvíjel další průběh. Nakonec to bylo drama až do konce a jsme rádi za tři body."

Martin Janeček (Havířov): "Začali jsme dost zakřiknutě, což mě mrzelo. Potom jsme srovnali krok. Domácí byli lepší v přesilovkách. Jednu dokázali využít, proto zaslouženě vyhráli."