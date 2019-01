České Budějovice – Třetí venkovní zápas v řadě čeká v první WSM lize hokejisty ČEZ Motoru. V sobotu se představí v Havířově (17.30). „Nejhorší je ta dlouhá cesta,“ usměje se gólman Petr Kváča (20 let).

Petr Kváča | Foto: Deník/ Jan Škrle

Od neděle máte nového trenéra. Antonína Stavjaňu vystřídal Marian Jelínek. Co je v kabině jinak, než bylo dřív?

Jsou jiné porady, tréninky i rozbruslení. Trošku se změnila i taktika na zápasy. I když zase ne tolik, protože jsme na to ještě neměli tolik času. Více se pracuje s videem. Každá chyba se analyzuje. I individuálně před celým týmem. To se mi líbí, že se zaměřujeme na jednotlivce, ale tak, aby to zapadalo do celého mužstva. Je to zatím všechno hodně narychlo. Uvidíme, jak to bude dál.



V obou zápasech pod novým trenérským vedením se zdálo, že největší změna je ve zvýšeném pohybu. Měl jste v brance podobný pocit?

Přesně tak. Ještě ale skutečně nebylo tolik času, abychom mohli zapracovat na taktice. Řeklo se jenom pár věcí, které by se měly dodržovat. Kluci je také dodržovali. Je pravda, že náš hokej je teď o něco rychlejší. Den po dni pracujeme na tom, aby to bylo stále lepší a lepší.



Ve středu jste prohráli v Praze na Slavii těsně 1:2. Na zisk nějakého bodu bylo?

Určitě. Byl jsem hodně zklamaný, že jsme tam prohráli. Na druhou stranu to byl velmi dobrý zápas, za který se nemusíme stydět. Chyběl nám kousek štěstíčka. Prohráli jsme, ale jedeme dál. Slavia už je za námi a teď se musíme připravit na utkání v Havířově.



Do Havířova je to opravdu pořádná dálka. Je pro vás náročná už samotná dlouhá cesta autobusem?

Cesta je na zápase v Havířově to nejhorší. V autobusu si musíte nějak udělat pohodu. Šest hodin je samozřejmě dlouhých. Ke slovu přijde knížka, časopis, pustí se film. Po příjezdu je třeba udělat hodně svižnou rozcvičku a za chvilku se z toho dostanete.



Trvá vám rozhýbání po únavné cestě přece jen déle než jindy?

Trošku déle ano, ale jsem ještě ve věku, že to ještě tolik nevnímám. Někteří starší kluci jezdí neradi autobusem a špatně se jim v něm sedí. Já si dám svižnější rozcvičku a na ledě jsem hned ready.



O prostředí havířovského stadionu se vyprávějí různé historky. Bývá to tam hodně nepříjemné?

Zatím jsem tam chytal jen jednou za Benátky a nehrálo se mi tam špatně. Není tam tak hrozný stadion. Mají hlavně výborný led, hraje se tam svižný hokej.



Za trenéra Stavjani jste byl danou brankářskou jedničkou. Zůstalo to i po příchodu kouče Jelínka?

S trenéry jsme o tom mluvili a je na nich, jak nás budou nasazovat do branky. Koho dají do zápasu, toho dají.



Kdo by měl začít chytat v Havířově?

To ještě nebylo rozhodnuto.