Onemocnění koronavirem se nevyhnulo ani generálnímu manažerovi klubu Stanislavu Bednaříkovi. „Ano, jsem nakažený,“ potvrdí při zvednutí telefonu a významné zakašlání dá jeho slovům ještě větší váhu.

Průběh nemoci je prý u něj totožný jako u klasické chřipky. „Mám teploty,“ potvrzuje. „Ale s tím kašlem to není zase až tak hrozné,“ dodá s úsměvem.

Průběh nemoci je tak u něj odlišný než u hráčů. „Co vím, tak všichni hráči mají průběh mírný až bezpříznakový. Někdo měl trochu zvýšenou teplotu, ale vždycky to bylo jen tak na dva dny a maximálně do osmatřiceti stupňů,“ informuje generální manažer. „Já jsem jiná věková kategorie než oni a průběh tomu také odpovídá,“ konstatuje.

Bednařík je schopen konkrétně označit den, kdy k nákaze došlo. „Bylo to v sobotu, kdy jsem jel klukům na zimák vysvětlit, jak bude probíhat tréninkový proces v karanténě, protože jsme měli od pátku jednoho nakaženého. Tam jsem to chytil,“ je přesvědčen.

Jeho zdravotní stav se ale zhoršil až časem. „V pondělí jsme zjistili, že máme v týmu šestnáct nakažených. Proto jsem byl v úterý ráno na testu a odpoledne už jsem se necítil nejlépe. Ale bylo to tak, že kdyby bylo běžné úterý a šli bychom si večer zahrát s veterány, tak bych jim při převlékání řekl, aby toho ode mě tentokrát moc nečekali. Ale to říkám prakticky pokaždé,“ neztrácí ani v době nemoci dobrou náladu.

Ve středu už ale bylo o něco hůř. „V noci mi vystoupala horečka na třicet devět stupňů. Průběh je to skutečně stejný jako u klasické chřipky,“ znovu zopakuje.

Kvůli nemoci se Bednařík nemohl zúčastnit středečního zasedání Asociace profesionálních klubů, na kterém bylo rozhodnuto, že by extraliga měla začít v původně plánovaném termínu. Motor tak bude na úvod hostit ve čtvrtek 17. září Hradec Králové. „Jsme samozřejmě pro, aby se začalo hrát. Smlouvy s našimi partnery jsou vázány na to, že hrajeme mistrovské zápasy a nejlépe před co největším počtem diváků. Potřebujeme, aby se začalo hrát,“ má zcela jasno.

Hrát se začne, ale s přípravou mužstva je to problém. Jeho většina je totiž zavřená v izolaci. Zbytek by se pomalu mohl vrátit do tréninkového procesu. „Dle pokynů hygieny jsme nechali tři dny prázdnou kabinu. V tom případě ji nemusíme dezinfikovat a vir by měl zmizet,“ vysvětluje Bednařík. „Máme skupinu osmi negativně testovaných hráčů, plus další dva, kteří byli pozitivní v první várce na konci července a jsou tak považováni za zdravé. Těchto deset by se mělo spolu s jedním trenérem znovu zapojit do tréninku,“ uvádí manažer.

Pokud se situace nezmění, měl by Motor odehrát nejbližší přípravný zápas v pondělí 7. září v Karlových Varech (17.30). V pátek 11. září by měl hostit rakouský Linec (17) a o dva dny později by měl sehrát odvetu na ledě soupeře (17.30).