České Budějovice – Tři góly do sítě Olomouce z něj udělaly hrdinu utkání. Juniorský útočník Motoru David Bílek měl svůj velký den.

Po utkání jako by byl svou bilancí sám překvapen. „Zaplať pánbůh za to! Hattrick jsem dal naposledy v páté třídě. Nejspíš. Přesně si to nepamatuji, ale když jsem chtěl dát třetí gól, vždycky jsem měl smůlu," usmíval se.



Trojí úder načasoval na správnou chvíli. Českobudějovičtí věděli, že prohra by znamenala velkou komplikaci. „Sledovali jsme zápas Litvínova s Jihlavou," divili se mladíci obratu Dukly (6:7). „A hlavně – my teď musíme každý zápas vyhrát! Jsme rádi, že jsme tuhle výhru vybojovali," uvedl David Bílek po nedělním utkání.



Potvrdil, že o záchranu se nebojuje snadno, zodpovědnost svazuje ruce i nohy. „Každý zápas jsme na začátku trochu svázaní, protože víme, že si nemůžeme dovolit chybovat," potvrzuje Bílek. „Začátek byl takový ospalý," tvrdil forvard, ačkoli právě on v úvodu dvakrát překonal Slezáka v olomoucké brance. „Pohledný hokej to z naší strany nebyl, zpočátku nám nešly nohy, důležité ale je, že jsme ty tři body urvali," podotkl.



Jako jediný z Jihočechů vyzrál na oba gólmany, které Olomouc v Budvar aréně prostřídala. „Nejhezčí gól byl asi ten první. Projel jsem skoro celé hřiště a střela mi vyšla. Druhý gól padl se štěstím, gólman si tam srazil puk ramenem," porovnával David Bílek první dvě trefy.



Když se mezi střelce zapsal potřetí, stál už v brance hostů Jakub Urbisch. „Na střelu od modré nezareagoval."



Ve skupině o 13.-16. místo se Motor Č. Budějovice představí ještě třikrát: doma přivítá Litvínov a Jihlavu, na závěr zajíždí do Olomouce.



Jihočeši mají k záchraně extraligy blíž než Jihlava, po úterku by mohli Dukle odskočit na rozhodující rozdíl! „Musíme se na Litvínov připravit a nechat na ledě všechno," burcuje Bílek před úterním večerním zápasem, který začíná v 18 hodin. „Věřím, že nám vyjde a extraligu udržíme," prohlašuje odhodlaně českobudějovický útočník.