Nejlepší hokejový bek všech dob? Defenzivně určitě Kuki, říká Jágr

Legendární obránce Miroslav Dvořák, známý jako Kuki, byl ikonou československého hokeje. Připomeňme si jeho cestu z Hluboké nad Vltavou až do NHL. "Byl nejlepší," říkají o něm spoluhráči. "Kdyby to tu nebylo zavřené, hrál by určitě víc let v zahraničí."

Na podzim tohoto roku by Miroslav Dvořák oslavil 73. narozeniny. Bohužel, od roku 2008 už sleduje hokejové zápasy na jiném hřišti. Narodil se 11. října 1951 v Hluboké nad Vltavou, zemřel 11. června 2008. Málo se ví, že pocházel z dvojčat, jeho bratr zahynul v mládí tragicky po skoku do vody.

Hokejoví kamarádi mu říkali Kuki. Tak se jmenuje i stadion, který v Hluboké nad Vltavou Dvořákovy skvělé výkony připomíná. Dvojnásobný mistr světa (1976 a 1977), který měl i stříbro z olympijských her (1976), si v 80. letech 20. století zahrál NHL za tým Philadelphia Flyers.

Kamarádi a fanoušci Motoru České Budějovice na něj vzpomínají jako na skvělého beka. "Defenzivně to byl určitě nejlepší obránce Motoru celé historie," myslí si dokonce brankář Jaroslav Jágr, který právě za Kukim odchytal spoustu zápasů. S hokejem Miroslav Dvořák začínal doma v Hluboké nad Vltavou. Od čtrnácti let patřil k nadějím Českých Budějovic. Wikipedie přináší informaci o tom, že držení jeho hole bylo: pravá. "Ne ne, Kuki byl levák," ohradil se další legendární bývalý obránce Ladislav Kolda. "Levá. Ne pravá," potvrdil okamžitě brankář Jágr. Kukiho má dodnes v oku: "Hrával přesilovky, byl to výborný parťák, skvělý bek, takových tady moc nebylo."

V lize nastoupil Dvořák poprvé v roce 1970. Kromě let 1972–1974, kdy hrál v rámci vojenské služby za Duklu Jihlava a v posledním roce s ní slavil titul, odehrál 11 sezon za České Budějovice. V letech 1982–1985 hrál za Philadelphii Flyers. V té době se stal historicky prvním hráčem, který přijel z NHL posílit československou reprezentaci na mistrovství světa. Podívejte se na video, co Jaroslav Jágr říká nejen o Dvořákovi, ale také o jeho nástupci Mikuláši Hovorkovi, kterého by v době, kdy léčí zranění, mohla slova legendárního brankáře potěšit.