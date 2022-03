Třetí gól definitivně zlomil pardubický odpor. Východočeši byli v těch fázích zápasu paradoxně aktivnější, ale gól vstřelili Jihočeši. Robert Říčka po utkání vyprávěl: "Domácí hráli hodně tvrdě, já to pociťoval," popisoval. "Je to play off, ze soubojů nikdo nechce uhnout."

Nejmladší hráč Jihostroje v extralize v historii: Tomáš Brichta

Pardubičtí se do tempa dostali až po snížení na 1:2. Pak domácí obraně zle zatápěli. Podle Říčky nemají Pardubice žádný důvod ke změnám. "Druhá půlka zápasu byla z naší strany dobrá, když tak vstoupíme do druhého utkání, bude to úplně jiné."

Ráz prvního zápasu určilo vedení Motoru o dva góly. "Potřebovali jsme vyrovnat, tak jsme hru více otevřeli, domácí už se nikam tlačit nemuseli. Motor hrál, co mu stačilo." Do pardubické sestavy se vrátili Blümel a Košťálek. Rober Říčka bere jejich návrat na led jako přínos: "Jsou to výborní hráči. Určitě nám pomohli. Jsem rád, že jsou zpátky v sestavě."