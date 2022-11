Šéf hokejového svazu Alois Hadamczik si váží práce těch, kteří šířili slávu československého hokeje ve dvacátém století. Velmi dobře si uvědomuje, že na úspěchy ze šedesátých a sdemdesátých let se zapomíná. Často neprávem. Zkuste se zeptat dnešních dvacátníků. Tak schválně: Kdo je Jan Gusta Havel? Kdo byl Ivan Hlinka? Většinou bezradně pokrčí rameny. A právě proto Český svaz ledního hokeje hvězdy minulých let připomíná. "Já už mám takový věk, že vzpomínám na ně, jak hráli," říká sedmdesátník Alois Hadamczik, který se narodil 20. června v Kravařích. "Byla to radost. Byli to hráči, kteří nás proslavili," dokumentuje svoji velkou úctu k hokejovým hvězdám.

Hadamczik se na hokejové scéně prodral mezi elitu jako trenér. V roce 2005 dovedl k bronzu tým ČR do 20 let. Trio Hadamczik, Vůjtek, Sýkora pak trénovalo A tým. Hadamczik byl reprezentačním trenérem do roku 2008, kdy po nevydařeném čtvrtfinále se Švédskem na MS odstoupil. Mužstvo pod jeho vedením získalo bronz na OH v Turíně. Vzpomínáte si? Rok 2006. Zlatá Katka Neumannová. A bronzoví hokejisté. Byl to turnaj, na kterém byl nejzkušenějším hráčem (41 let) vůbec nejstarší člen české olympijské výpravy brankář Dominik Hašek.

26. dubna 2010 byl Hadamczik opět jmenován trenérem české hokejové reprezentace. Funkce se ujal 1. června 2010, jeho asistentem se stal Josef Paleček. Trenérské duo navázalo na předchozí úspěchy. Pod jejich vedením skončila na MS 2011 česká reprezentace třetí, na tomto turnaji prohrála jediné utkání - semifinále se Švédskem. V posledním zápase mužstvo zvítězilo nad Ruskem 7:4 a získalo bronz.

Prezidentem Českého svazu ledního hokeje se stal letos. Tedy v roce 2022. Se zkušenostmi, které během sedmdesáti let svého života nasbíral, se ohlíží za skvělou etapou československého hokeje a výjimečnými hráči druhé poloviny dvacátého století. "To hráči tehdejší generace nás nejen proslavili ve světě, ale jejich výkony nadchly diváky. Byly plné stadiony." Hadamczik vyzdvihl i odborné dovednosti hokejistů generace šedesátých a sedmdesátých let: "To jejich bruslení," povzdechl si. "Ta práce na ledě," dodal. "To bylo úžasné."

Fakt, že se na hvězdy trochu zapomíná, chce Hadamczik změnit. Mladí hokejisté potřebují vzory a vůbec nevadí, že jim je osmdesát a víc. Spíš naopak. Mládí by si mělo vážit zkušenosti. "Přesně to bychom pro dnešní mládež potřebovali. Tu skromnost hráčů, kteří reprezentovali Československo, tu jejich píli a poctivost, ale také tu jejich dřinu, kterou do hokeje dali. Díky tomu všemu vznikli výborní hokejisti."

Alois Hadamczik se osobně zúčastnil předávání darů jubilantům z roku 2022. Nejzkušenějším z nich byl Jan Gusta Havel (80), jako junior se mezi kolegy musel cítit "teprve" padesátiletý Martin Straka. Na sportovní scéně bývá zvykem, že oslavenec dostane dres s číslem, které symbolizuje jeho věk. Český svaz ledního hokeje slavným hráčům předal saka. Obleky. Slušivá a skvěle padnoucí skaka moderního střihu s emblémy Českého svazu ledního hokeje, Síně slávy a s uvnitř našitými jmenovkami. "To je vždy věcí organizace svazu," vysvětloval Alois Hadamcik, odkud přišel první nápad. Mimochodem nápad velmi dobrý. Pochvaloval si ho třeba i sedmdesátník Jaroslav Pouzar: "Líbí se mi. Mám teď saka dvě. Jedno z Edmontonu, jedno ze Síně slávy českého hokeje," říkal potěšený legendární útočník.

Prezident ČSLH Alois Hadamcik pokračoval ve vysvětlování: "Samozřejmě není problém dát těm klukům dresy, ale oni už je také dostali. Mají významná jubilea. Jednomu bylo osmdesát, jinému sedmdesát. Být v tak těžké době, jako byli oni, v tak náročném tréninkovém procesu, a dožít se toho věku tak zdraví, jako jsou, je obdivuhodné." A Hadamczik, kromě saka, předal bývalým hokejistům i milý vzkaz: "Přeju všem, aby vám zdraví sloužilo. Abyste dál mezi námi byli."

Alois Hadamzcik, sám už sedmdesátník, si myslí, že připomínat úspěchy předchozích generací je nutnost. Snad dokonce povinnost nastupujícího mládí. "Je dobře s těmi hráči mluvit, je třeba rozdělit se o to, co oni prožili."

Prezident Českého svazu ledního hokeje se nebrání ani pohledu bývalých hráčů na současný moderní hokej. Rád s nimi diskutuje o čemkoli, nejraději o hokeji. A třeba o projevu aktuálního týmu ČR, který vede Fin Kari Jalonen. "Je třeba naslouchat, co si bývalí hráči myslí. Je dobré si poslechnout od starších a zkušenějších, když oni říkají, co by se mělo změnit. Někdo to podceňuje a říká, že oni už jsou staří. Věřte tomu. Hokej je dávno vymyšlený sport. Jenom do toho musíte dát nějaké moderní prvky. Když do toho přijdou bojovnost, skromnost, úcta k tomu, tak jsou z toho velcí hráči."

S obleky pro bývalé hráče se vedení českého svazu trefilo do černého. "A navíc to sako všem krásně sluší. Všichni mají ještě postavu velmi dobrou," ocenil prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hamaczik figury Jana Gusty Havla, Jaroslava Pouzara, Radoslava Svobody, Jiřího Šejby a Martina Straky.