O postupu jste rozhodli v pátek v pátém semifinálovém duelu ve Vsetíně, který jste vyhráli 2:0. Začátek zápasu byl ale hodně nervózní a první bezbranková třetina přinesla po šesti vyloučených na každé straně.

K rozhodčím se určitě nebudu vyjadřovat. Začátek zápasu byl každopádně rozkouskovaný a není jednoduché dostat se do tempa, protože řada hráčů se nechodí na led, když se hrají přesilovky a oslabení. Přetrvávalo to až do druhé třetiny. Důležité bylo, že jsme dali dva góly.

Cítili jste, že i když byl stav nějaký čas vyrovnaný, tak máte nad soupeřem navrch?

Nevyšel nám čtvrtý domácí zápas, kdy jsme Vsetín tlačili, bušili do něj, ale dali jsme o gól méně. V závěru nám chybělo i trošku štěstí v koncovce. Na pátý zápas jsme jeli s velkým odhodláním a samozřejmě nám pomohlo, že jsme tam vyhráli dvě předcházející utkání. To naše odhodlání bylo podle mého na ledě také vidět.

Zlomili jste definitivně odpor domácích prvním gólem?

Zdálo se mi, že soupeř už nemá takovou šťávu. Ve čtvrtém utkání u nás do toho dal úplně všechno a trošku už mu pak docházely síly. Vedli jsme o dva góly, ale vždycky tam může spadnout nějaká hloupá branka a nevíte, co se ještě může se zápasem stát. Pro nás bylo důležité hrát pořád bez inkasovaného gólu, což se podařilo a dobře to dopadlo.

Čtyřikrát jste v sérii vyhráli vždy bez inkasovaného gólu. Zažil jste někdy podobnou situaci?

Zažil. Před jedenácti lety jsme vyřadili s Budějovicemi ve čtvrtfinále play off extraligy Kladno a náš současný prezident klubu Roman Turek dostal ve čtyřech vyhraných zápasech jediný gól.

Vaše obrana si každopádně zaslouží mít na semifinálovém vysvědčení velkou jedničku.

Ale to není jenom obrana. Dozadu hrálo výborně celé mužstvo a zblokovali jsme nespočet střel. Diváci to tak asi nevnímají, ale každá rána pukem bolí. A musíte v sobě najít odhodlání postavit se proti střele. To je něco, co dáváte mužstvu navíc.

Nebyla pro vás nakonec o něco těžší čtvrtfinále s Havířovem než následné semifinále proti Vsetínu?

Byl to úplně jiný hokej. Havířov hrál hodně fyzicky a nakonec odpadl, což bylo vidět v šestém utkání na jeho stadionu. Ale bušil do nás a měli jsme na všechno méně času. Se Vsetínem bylo na všechno víc času a bylo znát, že jsme mohli více v klidu rozehrávat puky.

Díky tomu, že jste vyhráli už v pěti zápasech, jste dostali od trenérů čtyři volné dny. Hodí se?

O tom je zbytečné mluvit. Odpočinek se nám hodí strašně moc. Celý rok jsme poctivě trénovali a play off bylo hodně náročné. K tomu ještě cestování, protože jsme dostali hodně vzdálené soupeře. Na baráž budeme dobře připraveni. O tom jsem přesvědčený.

Pro vás bude v sedmatřiceti letech baráž úplně novou zkušeností.

Vždycky jsem říkal, že bych baráž nikdy nechtěl zažít. Letos jsem to paradoxně nakonec měl tak, že jsem si ji přál hrát (úsměv).

Zatímco v play off se hraje vždy na série s jedním soupeřem, tohle bude zase měsíční dlouhodobá soutěže. Je to pro vás rozdíl?

Je to vlastně takový velký turnaj. Musíme zase přeřadit na jiný systém, že se počítají body do tabulky. Ale v každém případě se budeme prát o každý bod, to mohu slíbit.